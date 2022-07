Die Lufthansa streicht wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch (27.7.) nahezu das gesamte Programm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München. Zu Flugabsagen werde es bereits an diesem Dienstag sowie am Donnerstag und Freitag kommen, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Insgesamt sollen mehr als 1.000 Flüge ausfallen mit 134.000 betroffenen Passagieren.

