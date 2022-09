Der Fluglotsenstreik in Marseille hat am Flughafen von Mallorca am Freitag (16.9.) für Trubel gesorgt. Rund 40 Flugverbindungen sind bis zum Mittag abgesagt worden, weitere können folgen. Auf den Balearen sind insgesamt mehr als 80 Flüge gecancelt worden. Zudem sind fast alle Flüge derzeit von teils massiven Verspätungen betroffen.