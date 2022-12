Der Rote Blitz tritt seine traditionelle Winterpause an - diesmal nicht vorzeitig wie in den Corona-Jahren, sondern planmäßig im Dezember. Ab Montag (12.12.) und bis nach den Feiertagen stehen wieder Wartungsarbeiten bei der historischen Bummelbahn an, die zwischen Palma de Mallorca und Sóller verkehrt. Der Tren de Sóller fährt dann wieder ab dem 7. Februar 2023 fahrplanmäßig.

Das wird alles gewartet

Diesmal wird schwerpunktmäßig an der Brücke über dem Sturzbach von Can Barbarà gearbeitet, sie soll vollständig erneuert werden - diese Brücke wird auf der Fahrt Richtung Sóller nach Passieren der Pferderennbahn von Son Pardo erreicht. Des Weiteren werde man den Baumbestand am Bahnhof von Palma warten, heißt es in einer Mitteilung der Eisenbahngesellschaft. Die Zeit, in der die Züge nicht fahren, wird aber auch dazu genutzt, beschädigte Schienenstränge zu erneuern sowie Trockensteinmauern entlang der Trasse instand zu setzen. Und auch die Waggons werden gewartet, abgenutzte Bauteile ausgetauscht.

Man konzentriere sich bei den jährlichen Arbeiten stets auf die am stärksten in die Jahre gekommenen Stellen sowie Bereiche, wo es die meisten Zwischenfälle gebe, wird der Präsident von Ferrocarril de Sóller, Oscar Mayol, in der Pressemitteilung zitiert.

Urlaubsklassiker auf Mallorca

Die Strecke der 1912 in Betrieb genommenen Bahn führt über insgesamt 27 Kilometer von Palma de Mallorca über Bunyola bis nach Sóller, dabei geht es mit rund 30 Stundenkilometern durch insgesamt 13 Tunnel - der längste von ihnen, hinter Bunyola, misst fast drei Kilometer. Die Strecke, die im Jahr 1929 elektrifiziert wurde, spiegelt nicht zuletzt die damalige wirtschaftliche Bedeutung des Städtchens Sóller wider. Heute gilt die nicht ganz billige Fahrt in der Bummelbahn bis ins Orangental als Klassiker im Urlaubsprogramm auf Mallorca, seit Kurzem ist der Rote Blitz auch Mitglied im Verband von Europas Museumsbahnen.

Und die Straßenbahn nach Port de Sóller?

Ab Sóller können die Fahrgäste dann in die ebenfalls historische Straßenbahn umsteigen, die dann bis zum Hafen in Port de Sóller weiterfährt - die tranvía ist weiterhin mit regulärem Fahrplan unterwegs, wie es bei Tren de Sóller heißt. Im Januar soll dann aber für einige Tage ebenfalls eine Pause eingelegt werden. In den Sommermonaten setzen viele Urlauber den Ausflug von Port de Sóller per Boot bis nach Sa Calobra fort. /ff