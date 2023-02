Die Cala Molins ist eine der vier zauberhaften Buchten des kleines Badeortes Cala Sant Vicenç im Norden der Insel, in der Nähe von Pollença. Im 5-Sterne-Hotel El Vicenç werden einwöchige Retreats sowie Retreats am Wochenende angeboten, die Genuss und Bewusstseinserweiterung auf höchstem Niveau versprechen. Die Gäste tauchen tief ins Paradies Mallorca ein.

Achtsamkeit für Körper, Geist und Seele

Dabei geht es bei den sogenannten Mindfulness Retreats nicht nur um eine passive Entspannung – wie sonst üblich in Luxushotels –, sondern um eine bewusste und aktive Achtsamkeit, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das Retreat auf Mallorca basiert auf einem Konzept, das den Gast nicht nur verwöhnt, sondern seine Aktivität und im wahrsten Sinne des Wortes seine Aufmerksamkeit verlangt: Dafür werden Achtsamkeitsworkshops und leichte Gymnastik kombiniert mit einem gesunden Ernährungsangebot, Entspannungsbehandlungen im Wellnessbereich und Wanderungen in einer der schönsten Naturlandschaften im Norden der Insel.

Meditieren mit Meeresbrise

Was erwartet den Gast? Der Morgen wird mit Meditation, Übungen der Stille oder Workshops mit neurowissenschaftlichen Techniken verbracht, je nach Wetterlage auf der Terrasse, am Strand oder drinnen. Nach dem Mittagessen können Spaziergänge oder Wanderungen in die umliegenden Berge des Tramuntana-Weltkulturerbes unternommen werden, wie zum Beispiel zum charakteristischen Berg Cavall Bernat, der so genannt wird, weil er die Form eines Pferdes hat (Cavall = Pferd).

Auch kann die Zeit im Spa-Bereich mit beheiztem Pool, Sauna, Dampfbad und Erlebnisduschen oder im Fitnessstudio mit modernster Ausstattung verbracht werden. Wer möchte, kann einen Film im hoteleigenen Kinosaal anschauen oder ein Buch aus der Hausbibliothek lesen. Nach dieser ausgiebigen Mittagspause stehen jetzt leichte Gymnastik-Techniken auf dem Programm, bevor es zum Dinner und kulinarischen Genuss geht.

Mindfulness in jedem Moment

Das Personal, das die Workshops führt, ist hoch qualifiziert. Die Achtsamkeitsübungen werden von dem klinischen Psychologen José Luis-Reig angeleitet, der seit über zehn Jahren erfolgreich auf dem Terrain der therapeutischen Achtsamkeits-Retreats ist: „In unseren Retreats legen wir den Schwerpunkt auf das Erlernen und die Integration von Achtsamkeit in unseren Alltag“, erklärt er.

Dafür nutzt er Techniken wie Autogenes Training, Übungen der Stille, Bodyscan, eine Dankbarkeitspraktik, aktives Zuhören und die effizientesten Praktiken für eine gesunde Psyche und einen guten Schlaf. „Indem wir unser Bewusstsein zurückstellen, beginnen wir bewusst zu werden“, lautet das Ziel. Der Experte stellt klar: „Achtsamkeit ist nichts anderes als die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit lenken, indem wir uns komplett auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren, offen und ohne zu urteilen, aber mit Anteilnahme.“

Sanfte Bewegungstechniken

Seine Kollegin Cristina Moreno, eine ehemalige professionelle Tänzerin und Gymnastiklehrerin mit 20 Jahren Erfahrung, übt mit den Teilnehmenden unter dem Sammelbegriff der leichten Gymnastik Praktiken sanfter, bewegungsaktivierender Körper- und Atemtherapien wie Pilates, Yoga, Yoga Bowspring, Stretching, Qigong, Jin-Shin-Jyutsu, Pranayama, Do-in und ähnliches. Der diplomierte Sportwissenschaftler Guillem Bauzà leitet die sportlichen Aspekte des Wohlfühlprogramms. Alle Kurse und Programmpunkte erfolgen auf Englisch.

Kulinarisches Verwöhnprogramm vom Sternekoch

Der Protagonist in der Küche hat es in sich: Niemand geringeres als Starkoch Santi Taura verwöhnt die Gäste in den beiden Restaurants der Luxusherberge: im Mittagsbistro U Mayol und im Abendrestaurant El Vicenç auf der Dachterrasse mit Blick aufs Meer und den Berg Cavall Bernat. Der bekannte Koch aus dem legendären Restaurant DINS in Lloseta ist sowohl mit einem Michelin-Stern als auch mit zwei Repsol-Sonnen preisgekrönt. Seine sensationellen Kreationen sind ein Mix aus mediterraner und lokaler Küche, mit frischen Inselprodukten und dem entsprechenden Gesundheitskick.

Schlafen wie im siebten Himmel

Die 33 Zimmer des El Vicenç sind zwischen 20 und 44 m² groß, ausgesprochen geschmackvoll und komfortabel eingerichtet, in eleganter Kombination aus einem klassisch-modernem Stil. Die Zimmer sind mit Balkon oder Terrasse oder wie die Junior Suite mit eigenem Jacuzzi oder wie die Privilege Swim-Up Suite mit direkten Poolzugang ausgestattet. Die 41 m² große Suite verfügt sogar über einen privaten Pool und verglaste Fensterfronten sorgen für einen Traumblick über die Cala Molins. Die Terrasse der 73 m² großen Penthouse Suite – auch mit eigenem Pool – ist sogar 110 m² groß. Breite Kingsize-Betten ergänzen diese Wohlfühloasen.

Eine Auszeit am Wochenende

Zusätzlich zum im Preis inbegriffenen, täglich variierenden Retreatprogramm, dem Frühstück, Mittagessen und Abendbrot können weitere Highlights gebucht werden: Zum Beispiel ein Personaltrainer oder ein Ernährungs- oder Wohlfühlberater, private Gymnastikstunden sowie Schönheitsbehandlungen mit der spanischen Prestigemarke Natura Bissé und alle Art von Massagen. Weiterhin stehen als Extras geführte Rad- und Wandertouren, Kajakverleih, Paddelsurfen und Surffoil zur Auswahl.

Selbstverständlich kann das Adult Only Designhotel El Vicenç auch „pur“ – sprich ohne die Retreats – gebucht werden. Doch diese Retreats sind in dieser Form wohl einzigartig auf der Insel. Neu und besonders spannend auch für Residenten ist eine Auszeit am Wochenende, natürlich mit einem Mindfulness Retreat.

Mehr Informationen auf unserer Website www.retreatelvicenc.com. Kontakt: info@elvicenc.com