An vier deutschen Flughäfen wird am Freitag (17.3.) gestreikt. Betroffen sind die Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Die Gewerkschaften komba und Verdi haben die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und der Luftsicherheit aufgerufen, die Arbeit von 0 Uhr bis 23:59 Uhr niederzulegen.

Passagiere sind aufgefordert, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter zu erkundigen, ob ihr Flug wie geplant stattfindet. Welche Mallorca-Verbindungen betroffen sind, ist aktuell noch nicht bekannt.

In Köln/Bonn sind am Freitag 148 Passagierflüge (75 Starts, 73 Landungen) geplant, in Düsseldorf sind es 368 Flugbewegungen (185 Starts/183 Landungen). /pss