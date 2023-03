Das Chaos an den Sicherheitskontrollen aus dem vergangenen Jahr soll sich 2023 nicht wiederholen. Deshalb setzen einige deutsche Flughäfen auf ein neues Konzept: Die Mallorca-Urlauber und andere Reisende bekommen die Möglichkeit, einen Termin für die Handgepäck- und Personenkontrolle zu buchen und einen separaten Eingang zu benutzen. Der Vorteil: Den Passagieren wird ein zügiger Durchgang garantiert.

Nachdem Berlin-Brandenburg (allerdings nur in Terminal 1) seit August und Köln-Bonn seit Dezember dieses Modell eingeführt haben, zieht jetzt auch der Airport in Düsseldorf nach. Rechtzeitig zu den Osterferien wird am 28. März das Programm "DUSgateway" eingeführt.

Ab 72 Stunden vor dem Abflug buchbar

Die Buchung sei kostenlos und könne ab 72 Stunden und bis 60 Minuten vor dem Abflug online vorgenommen werden, gab der Flughafen in einer Pressemitteilung bekannt. Die Reservierung werde automatisch mit der Bordkarte synchronisiert. Somit bräuchten die Passagiere an der automatisierten Bordkartenkontrolle nur den beim Check-in erhaltenen Code auflegen.

Pro Buchung können Familien und Gruppen mit bis zu fünf Personen das Zeitfenster nutzen. Neben einer gültigen E-Mail-Adresse müssen Reisedatum, Flugziel, Airline, Flugnummer und die Namen der Reisenden angegeben werden. Ein Zeitfenster kann zu einem festen Zeitpunkt je Viertelstunde ausgewählt und ab fünf Minuten vor beziehungsweise bis fünf Minuten nach dem gewählten Zeitpunkt genutzt werden

Aufenthalt im Terminal verlässlicher planen

„Mit diesem Service bieten wir den Fluggästen die Möglichkeit, Ihren Aufenthalt im Terminal verlässlicher zu planen“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation der Flughafen Düsseldorf GmbH. „DUSgateway ist ein wichtiger Baustein in unserem umfangreichen Maßnahmenprogramm für mehr Stabilität in den operativen Abläufen. Er wird helfen, Passagierströme gezielter zu steuern und die Kontrollspuren gleichmäßiger auszulasten.“

Passagiere, die ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle gebucht haben, sollten dennoch ausreichend Zeit für Check-in und Gepäckaufgabe einplanen, empfiehlt der Flughafen. Um dabei unnötig lange Wartezeiten im Terminal zu vermeiden, wird empfohlen, sich vor der Anreise bei der Airline zu erkundigen, ab wann die Check-in-Schalter frühestens geöffnet werden.