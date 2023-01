Das Jahr hat kaum angefangen, da ist es am Dienstag (3.1.) gegen ein Uhr Nachts am Flughafen Mallorca zu ersten Warteschlangen am Taxi-Stand gekommen. Rund 300 Urlauber mussten bei winterlichen Temperaturen mehr als eine halbe Stunde auf ihre Fahrt warten, da nicht ausreichend Taxis vor Ort waren.

Wobei der Grund wohl weniger bei den Taxifahrern zu suchen ist, als beim Flugverkehr. So kamen just zu dem Zeitpunkt zahlreiche Flieger gleichzeitig an, einige von ihnen mit Verspätung. Die Urlauber zeigten sich angesichts der längeren Wartezeit durchaus geduldig.

Taxizentrale reagierte schnell

Immerhin: Die Taxizentrale reagierte nach Information der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schnell. Kaum war man dort über die Zustände am Airport informiert, wurden die verfügbaren Fahrer zum Flughafen beordert. Dadurch konnte die Schlange vergleichsweise schnell abgearbeitet werden.

Während solche Zustände im Winter eher die Ausnahme darstellen, kam es im vergangenen Sommer häufiger zu kritischen Momenten am Flughafen. Teilweise betrugen die Wartezeiten über zwei Stunden. Dies war allerdings immer noch besser als Situation im Zentrum von Palma, wo es an einigen Tagen der Hochsaison praktisch unmöglich war, ein Taxi für eine Fahrt innerhalb der Stadt zu bekommen. Hier warteten die Menschen teilweise mehrere Stunden bei Höchsttemperaturen an einem Taxistand, ohne dass überhaupt ein Fahrgast mitgenommen wurde.

Änderungen für den Sommer geplant

Die Balearen-Regierung will der Problematik für diesen Sommer mit einer Änderung der Regeln beikommen. So soll es Taxis aus den unterschiedlichen Gemeinden in Zukunft möglich sein, auch in Nachbargemeinden Fahrgäste zu befördern. Damit könnten in Notfällen Taxis aushelfen, wenn es etwa in Palma oder in einem der touristischen Ballungszentren zu punktuellen Engpässen kommt. Bislang dürfen Taxis zwar Fahrgäste in eine andere Gemeinde bringen, dort aber keine neuen Passagiere aufnehmen. /pss