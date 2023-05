Seit inzwischen sieben Jahren findet der weltweit zelebrierte Jane’s Walk auch in Palma statt. An einem Wochenende zeigen Bürger der Stadt interessierten Teilnehmern auf verschiedenen Routen Aspekte der Straßen, Häuser und öffentlichen Räume, die einem sonst vielleicht verborgen bleiben würden.

Der Reichtum von Son Vida und die Heiligen Palmas

Für die diesjährige Ausgabe, die am Freitag (5.5.) beginnt, sind gleich 15 Routen durch Palma geplant. So viele gab es noch nie. Auf besonderes Interesse könnte beispielsweise die Tour „La riquesa de Son Vida“ stoßen (Der Reichtum von Son Vida, Sa., 9 Uhr, Katalanisch). Hier geht es weniger um die dortigen Villen als um Wanderwege, die vom Nobelvorort abgehen und kaum bekannt sind.

Auch eine Route durch das Palma der Heiligen ist im Programm. Unter dem Titel „Como convertirse en un santo“ (Wie man sich in einen Heiligen verwandelt, Sa., 17 Uhr, Spanisch) zeigt die Profi-Reiseführerin Anastasia Mikhaylenko versteckte Ecken, an denen plötzlich die Religion auftaucht.

Ebenfalls auf Spanisch setzt sich die Tour des Deutschen Christoph Haffner und des mallorquinischen Journalisten Jordi Bayona mit der Gentrifizierung in Palmas Stadtteil Canamunt auseinander (Fr., 17.30 Uhr).

Nachhaltiges Einkaufen

Wer sich mit den Möglichkeiten des nachhaltigen Einkaufens in Palma beschäftigen möchte, dem sei die Route „La senalla dissident“ (Der kritische Einkaufskorb, Sa., 11 Uhr, Katalanisch) ans Herz gelegt. Es werden Läden und Märkte vorgestellt, die sich um nachhaltiges Konsumverhalten bemühen.

Mehr über die Architektin und Stadtplanerin Jane Jacobs, der zu Ehren die Spaziergänge organisiert werden, erfährt man in einer Tour am Freitag (18 Uhr, Katalanisch). Maria Gómez, die den Jane’s Walk in Palma ehrenamtlich organisiert, führt durch die Stadt und erläutert die feministische Perspektive, die Jacobs auf die Stadtplanung hatte.

Dies sind die anderen Routen

Weitere Routen setzen sich unter anderem mit Street-Art, mit der Stadt der Kinder, mit Literaturgeschichte, mit dem Vorort Sant Jordi, mit dem Stadtteil Sa Vileta oder dem Carrer de Cotlliure auseinander, der eine wichtige Rolle in Palmas Zukunft spielen könnte.

Alle Touren sind kostenlos. Man erkennt die Gruppen an dem Schild, auf dem das Porträt von Jane Jacobs zu sehen ist.

Alle Informationen zu den Touren, inklusive Treffpunkt, Dauer und besonderen Hinweisen, unter instagram.com/janeswalkpalma oder janeswalkpalma.wordpress.com.