Tapas, Schinken, Fast Food: Diese Restaurants gibt es am Flughafen Mallorca

Wem beim Warten auf den Flug an Palmas Airport der Hunger plagt, kann sich in mehr als 30 Restaurants stärken. Manche wie Burger King, Paul oder Experience by Enrique Tomás, gibt es gleich mehrmals. Daneben finden sich auch Lokale, die zwar Essen verkaufen, aber keine Sitzflächen zum dortigen Verzehr haben, so etwa die Bäckerei St. Cristo. Wir haben hier eine Übersicht über Angebot und Lage der Restaurants zusammengestellt.

Mallorquinisches

Die typischen Palma-Brötchen, llonguets, mallorquinische Pizzas, coques, das originell auch mit Hühnchen gefüllte Schmalzgebäck ensaimada sowie weitere Backwaren wie auch Salate gibt es in den beiden Filialen von Exploring the World by Miquel Calent im Bereich der Gepäckaufgabe (facturación) sowie im Terminal C. Der Name des Restaurants rührt vom mallorquinischen Chefkoch Miquel Calent.

Mit „zu hundert Prozent handgefertigten mallorquinischen Produkten“ wirbt auch die Bäckerei Forn d’es Pont. Sie hat sich unter anderem auf ensaimadas spezialisiert und befindet sich ebenfalls im Bereich der Gepäckaufgabe sowie im Terminal D.

Eine größere Auswahl mallorquinischer Spezialitäten mit hiesigen Zutaten gibt es auch bei Es Rebost, der Franchise-Kette, die der deutsche Unternehmer Helmut Clemens gegründet hat. Die Auswahl reicht von Käse, Brot und Wurstwaren bis hin zu typisch mallorquinischen Gerichten wie tumbet, trampó oder pa amb oli. Das Lokal liegt im Terminal D. Wer mit einer größeren Gruppe unterwegs ist und sichergehen will, dass er einen Platz bekommt, kann per E-Mail vorab einen Tisch reservieren (pmi@esrebost.com).

Tapas und Schinken

Wer direkt nach der Ankunft Appetit auf Tapas hat, kann sich bei MasQMenos im Ankunftsbereich (llegadas) versorgen. Hier gibt es auch iberischen Schinken, Sandwiches sowie Salate und dazu Wein oder Bier.

Tapas und iberischer Schinken sind im Angebot in den Lokalen von La Bellota By Montaraz im Terminal A, dem Terminal D und im Parkhaus gegenüber des Flughafengebäudes. Dazu kann man sich durch verschiedene Wein- und Biersorten probieren. Gäste können dabei zuschauen, wie ein Schinkenschneider (cortador jamón) die dünnen Scheiben fachmännisch abtrennt. Daneben gibt es weitere Wurst- und Fleischwaren.

Auch bei Enrique Tomás im Terminal C können Fluggäste ganz verschiedene Sorten iberischen Schinken verzehren und auch abgepackten oder frischen Schinken zum Mitnehmen erwerben.

In den zwei Geschäften mit ganz ähnlichen Namen, Enrique Tomás Experience, im Abflugbereich von Palmas Airport gibt es neben Schinken auch Salami (salchichón), chorizo oder Lende (lomo). Zudem sind hier belegte Brötchen oder Salate im Angebot.

Fast food/Burger

Wer Burger, Pommes oder Frittiertes bevorzugt, kann eine der Burger King-Filialen aufsuchen. Die Kette ist am Flughafen mit gleich vier Filialen vertreten – im Ankunftsbereich (llegadas), im Abflugbereich (salidas) sowie in den Terminals A und D.

Vom Konkurrenten McDonald’s, der ebenfalls Burger, Nuggets und Pommes verkauft, gibt es an Palmas Flughafen zumindest eine Filiale, und zwar im Terminal C.

Backwaren, Kaffee, Streetfood

Paul heißt die 1889 gegründete Bäckerei, die mit Filialen in mehr als 40 Ländern der Welt präsent ist. Hier gibt es Sandwiches, Quiches, Backwaren und Kaffee nach französischer Tradition. Ein Geschäft befindet sich im Ankunftsbereich, weitere im Terminal C und D.

Sandwiches und andere „internationale Snacks mit mediterranem Touch“ sowie auch Kaffee gibt es bei Deli & Cia im Terminal A und im Abflugbereich.

Ein bisschen wie im Pub sollen sich Fluggäte im Alegria im Terminal A fühlen. Hier gibt es nicht nur verschiedene nationale und internationale Biersorten zu probieren, sondern auch eine Auswahl an Snacks.

Ein ähnliches Angebot bietet Foods & Goods. Das Lokal wirbt auf der Website des Flughafenbetreibers Aena mit einer reichhaltigen Auswahl an belegten Broten, Sandwiches, Salaten und Snacks. Die Filiale befindet sich im Gebäude des Parkhauses gegenüber dem Terminal.

Kaffee-Liebhaber kommen im Café Café im Terminal B auf ihre Kosten. Hier gibt es ebenfalls Sandwiches, belegte Brötchen und andere Backwaren. Authentischen italienischen Espresso bekommen Fluggäste bei Coffee Shop by Illy im Abflugbereich serviert.

StrEAT: Dieser Anbieter bietet Streetfood, das stilecht in Foodtrucks oder Kiosken verkauft wird. Das Angebot umfasst gefüllte Teigtaschen und andere Snacks, dazu gibt es auch einen Wermut. Der Foodtruck ist im Terminal C zu finden.

Bier

Wer das Bier von Corona besonders gerne bestellt, kann im gleichnamigen Lokal im Terminal C einkehren. Verschiedene angelsächsische Biersorten und Snacks gibt es darüber hinaus bei Beer Code, ebenfalls im Terminal C.

Beer Corner San Miguel heißt ein weiteres, auf Bier spezialisiertes Lokal, es ist ebenfalls im Terminal C ansässig. Hier gibt es natürlich auch alkoholfreie Erfrischungsgetränke, und auch Snacks sind im Angebot.

Wasser

Einst war stilles Wasser aus dem Automaten am Flughafen ein teures Gut, für das man oft mehr als zwei Euro zahlen musste. Seit Herbst 2019 kostete das Wasser an eigens aufgestellten Automaten nur noch einen Euro. Mittlerweile wurde der Preis minimal erhöht, auf 1,10 Euro. Daneben gibt es im Ankunfts- und Abflugbereich sowie in allen Terminals insgesamt 16 Wasserspender, an denen sich Reisende kostenlos Wasser in mitgebrachten Flaschen abfüllen können.

Mehr Informationen zu den Lokalen gibt es unter: https://www.aena.es/es/palma-de-mallorca/servicios-del-aeropuerto/tiendas-y-restaurantes.html (Achtung: Die angegebenen Daten sind teilweise nicht aktualisiert.)