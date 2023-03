Der Flughafen von Palma de Mallorca ist gemeinsam mit den Flughäfen Zürich und Athen zum "besten Flughafen in Europa" in der Kategorie zwischen 25 und 40 Millionen Fluggästen im Jahr ausgezeichnet worden. Diesen Preis vergibt der sogenannte Airports Council International (ACI) mit Sitz im kanadischen Montreal.

Auch andere spanische Flughäfen, so etwa die von Alicante-Elche, El Hierro oder Asturien wurden in ihren Kategorien zum besten Flughafen in Europa gekürt. Deutsche Flughäfen gingen bei der Preisvergabe leer aus.

Die Auszeichnung beruht auf den Auswertungen von Umfragen unter Passagieren, die der ACI regelmäßig in den Flughäfen veranlasst. Der Airports Council International arbeitet mit einem Bewertungsverfahren unter dem Namen Airport Quality Service (AQS), mit dem die Serviceleistungen jedes Flughafens abgefragt werden und mit denen der anderen Airports derselben Größenordnung auf internationaler Ebene verglichen werden können.

Wartezeit an der Sicherheitskontrolle oder Freundlichkeit des Personals

In die Bewertung fließen unterschiedliche Parameter ein, so etwa der Zugang zu den Gebäuden, die Infrastruktur selbst, die Freundlichkeit des Personals, die Sicherheitsvorkehrungen oder die Wartezeit an der Sicherheitsschleuse. An allen Flughäfen, die Teil des ACI sind, werden dieselben Aspekte bewertet.

Der Preis für den Flughafen von Palma de Mallorca ist bereits die dritte Auszeichnung in den zurückliegenden zwei Jahren. Im Jahr 2021 wurde der Airport inmitten der Corona-Pandemie als derjenige mit den besten Hygiene-Standards gegen Covid-19 in Europa ausgezeichnet. 2022 bekam der Flughafen den Preis "The Voice of the Customer", weil die Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Passagiere besonders aufmerksam berücksichtigt werden.

Der ACI ist ein 1991 gegründeter internationaler Zusammenschluss von Flughäfen und deren Betreibern. Derzeit gehören 712 Unternehmen und Konzessionäre zu ACI. Insgesamt betreiben sie 1.925 Flughäfen in 171 Ländern.