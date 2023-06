Da wurde die Mallorca-Reise ungewollt zum Städtetrip: Das Unwetter "Lambert" hat am Donnerstagabend (22.6.) zu einem Flugchaos geführt. Besonders hart hat es den Easyjet-Flug U25122 erwischt. Statt nach Berlin ging es im Endeffekt nach Kopenhagen.

Der Flieger startete mit 27 Minuten Verspätung um 20.02 Uhr in Palma de Mallorca. Die Ankunft war eigentlich für 22.30 Uhr in Berlin angedacht. Wie auf dem Portal Flightradar24 zu sehen ist, drehte das Flugzeug vor dem Landeanflug im Süden von Berlin Kreise und erhielt keine Landeerlaubnis. Um 0.36 Uhr setzte der Airbus A320-214 auf, allerdings in Kopenhagen.

Das sagt Easyjet dazu

"Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen durch eine Gewitterfront, die gestern Abend über weitere Deutschlands zog, wurden einige easyJet-Flüge von ihren geplanten Zielen umgeleitet", teilte ein Easyjet-Sprecher der MZ am Freitag (23.6.) mit. "Die Wetterbedingungen, insbesondere am Flughafen Berlin-Brandenburg, führten im Laufe des Abends auch zu mehreren vorübergehenden Einstellungen der Bodenabfertigungsdienste, was sich ebenfalls auf den Flugbetrieb auswirkte."

Manche Passagiere mussten schauen, wie sie nach Deutschland kommen

Und was wurde aus den Passagieren, die mitten in der Nacht in der dänischen statt der deutschen Hauptstadt strandetet? "Easyjet hat alles getan, um den Passagieren zu helfen, indem sie ihnen Hotelunterkünfte oder alternative Flüge zu ihrem endgültigen Zielort angeboten haben. In den Fällen, in denen keine geeignete Easyjet-Alternative gefunden werden konnte, hat die Fluggesellschaft die Passagiere gebeten, sich selbst zu ihrem Zielort zu begeben und eine Quittung für ihre Ausgaben aufzubewahren, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Erstattung zu beantragen", so der Easyjet-Sprecher. Der kleinen Meerjungfrau einen Besuch abzustatten, war aber bestimmt auch ganz nett.