Während Deutschland derzeit an den Auswirkungen des Sturmtiefs "Lambert" zu knabbern hat, zeigt sich Mallorca am ersten Sommerwochenende von seiner sonnigsten Seite. In den kommenden Tagen ist mit so gut wie keiner Wolke zu rechnen. Die Temperaturen bleiben hoch, reichen vorerst aber nicht für eine Warnstufe. Der Saharastaub, der die Woche über die Insel umhüllte, ist weitergezogen.

Schon am Freitag (23.6.) scheint die Sonne ohne Pause. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 31 bis 32 Grad im Süden der Insel. Im Norden bleiben sie unter der 30-Grad-Marke. Der Wind weht schwach, am Abend an den Küsten etwas flotter. Das sommerliche Wetter verschärft die Waldbrandgefahr. Besonders in der Inselmitte muss laut spanischem Wetterdienst Aemet schon aufgepasst werden:

Die Sonne geht um 21.22 Uhr unter und die Strände werden sich für die Johannisnacht füllen. Wer schlafen will, wird bei der Tropennacht schwitzen. Nur in der Inselmitte sinken die Temperaturen am frühen Morgen unter die 20-Grad-Marke.

Wer den Brauch pflegt und um Mitternacht ins Meer hüpft, kann sich an den Stränden auf eine Wassertemperaturen von 24 Grad einstellen.

#NochedeSanJuan2023 en #IllesBalears con buen tiempo y temperaturas agradables.



· Tagua del mar a unos 24 o 25ºC.

· Taire bajando de madrugada a entre 20 y 24ºC .

· Viento flojo o en calma... algo de mar de fondo del N en Menorca, pero en general poco oleaje.



🔥🎆🐎🎉 pic.twitter.com/WFDm3O3jyv — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 22 de junio de 2023

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Da das konstante Sommerwetter eingesetzt hat, sind am Wochenende nur wenige Änderungen zu erwarten. Die Temperaturen starten einen Aufwärtstrend. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad am Samstag und 35 Grad am Sonntag. Die Nächte bleiben unangenehm schwül. Tagsüber muss die Sonnencreme dick aufgetragen werden, und schattige Orte werden beliebt sein. Denn mit Wolken ist weiterhin nicht zu rechnen.

Für den Start in die neue Woche ist eine Warnstufe möglich. Aemet gibt für Mallorca in der Regel ab 36 Grad die Hitzewarnung Gelb aus. Dieser Wert soll am Montag und Dienstag in der Inselmitte um Inca erreicht werden.