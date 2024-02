Javier Álvarez, Direktor für technologische Innovation bei der Fluggesellschaft Vueling, hat am Dienstagmorgen (13.2.) am Flughafen Palma ein neues System zur Gesichtserkennung vorgestellt. Die Fluggäste dieser Airline können sich, wenn sie wünschen, die Ausweiskontrolle oder das Vorzeigen ihrer Bordkarte sparen. Noch ist die Nutzung dieses kostenlosen Services freiwillig. Minderjährige sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Technologie erleichtere den Passagieren den gesamten Prozess des Einsteigens, so Álvarez. Auch sei es mit der Vueling-App sehr einfach zu handhaben. Fluggäste müssen dazu ihren Personalausweis scannen und ein Bild von sich aufnehmen.

Vorteile bei der Sicherheitskontrolle und am Gate

Einmal für die biometrische Gesichtserkennung registriert, können Passagiere bei späteren Flügen über die App bei der Buchungsverwaltung das System erneut aktivieren. Die biometrischen Daten werden bei dem Flughafenbetreiber Aena gespeichert und nur auf Anfrage der Sicherheitskräfte zur Verfügung gestellt.

Passagiere, die die Technologie nutzen, können nicht nur ungestört die Sicherheitsschleusen passieren, sondern haben auch am Gate eine eigene Schlange zum Einsteigen in den Flieger.

Das neue Tool wurde zuerst 2022 auf der Strecke zwischen Barcelona und Málaga mit einigen Fluggästen getestet und schließlich im November 2023 an den Flughäfen Palma, Menorca, Ibiza, Barcelona und Madrid installiert. Auch an den Flughäfen Tenerife Norte und Gran Canaria soll das biometrische System eingeführt werden.

Ziehen bald andere Fluggesellschaften nach?

Am Flughafen Palma ist der Identifikationsbildschirm momentan nur in zwei Zonen des Abflugbereichs verfügbar. Aena plant jedoch, die Anzahl der Geräte zur Gesichtserkennung zu erhöhen. Es wird erwartet, dass sich auch andere Fluggesellschaften diesem technologischen Projekt anschließen werden, da Experten versichern, dass es in einigen Jahren auf allen europäischen Flughäfen eingesetzt werden wird. /bro