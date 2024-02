Am Flughafen von Mallorca gibt es wieder eine Gepäckaufbewahrung. Diese sei bereits seit Jahresbeginn im Bereich der Abfertigung in Betrieb, auf der Ebene der Check-in-Schalter ("facturación") im zweiten Stock, wie aus einer Pressemitteilung der spanischen Flughafenverwaltung Aena hervorgeht. Man wolle die "Erfahrungen der Flugpassiere während ihres Aufenthalts am Airport" verbessern, heißt es darin etwas blumig - ihnen also offenbar das Herumschleppen des Koffers ersparen. Die Konzession für das Lokal mit Namen Ssk Travel hält die Franchise-Kette Superskunk.

Zwar war bereits Anfang 2020 eine Gepäckaufbewahrung im Terminal von Son Sant Joan eröffnet worden. Diese hatte zwischenzeitlich aber wieder geschlossen, wie eine Sprecherin von Aena gegenüber der MZ erklärt. Nun können Passagiere wieder ihren Koffer am Flughafen deponieren, sofern dieser nicht mehr als 25 Kilo wiegt und die Maße von 210 Zentimetern (Breite, Länge und Höhe) nicht überschreitet. Jedes Gepäckstück, das zur Aufbewahrung abgeliefert wird, werde auf mögliche Gefahrenobjekte im Innern gescannt, so Aena. Das Wiegen der Gepäckstücke oder das Einschweißen der Koffer ist in der Gepäckaufbewahrung bislang nicht möglich, heißt es auf der Website des Flughafens. Auch ein Kopier-Service oder ein Paketdienst würden nicht angeboten. Geöffnet ist die Gepäckaufbewahrung - auf Spanisch übrigens "consigna" - täglich in der Zeit von 6 bis 20 Uhr. Abgeliefert werden können Koffer und andere Gepäckstücke aber nur in der Zeit von 9 bis 14 Uhr, die Rückgabe ist jeweils zwischen 7 und 19 Uhr möglich (Telefon +34 663-52 30 59, superskunk.es). Ansonsten funktioniert das Lokal als Laden für Reisebedarf aller Art wie beispielsweise Koffer oder Rucksäcke, wie auch auf dem von Aena veröffentlichten Foto zu sehen ist - die Gepäckaufbewahrung selbst sei aus Sicherheitsgründen nicht darauf abgebildet. Zu finden ist die Gepäckaufbewahrung im zentralen, vorderen Bereich der Check-in-Ebene. Wenn sich die Gepäckaufbewahrung am Flughafen als zu unpraktisch erweist - etwa weil man im Hotel bereits auschecken muss, aber noch nicht zum Flughafen aufbrechen will -, können die Anbieter in der Innenstadt von Palma eine Alternative sein. Am Flughafen Mallorca verändert sich derzeit so einiges: Die Betreibergesellschaft Aena investiert rund 250 Millionen Euro, um den Airport moderner, komfortabler und zweckmäßiger zu gestalten. Unter anderem wird die Sicherheitskontrolle umgebaut, es entstehen neue Fluggastbrücken.