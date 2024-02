Swiss-Maschine muss nach Systemausfall über Mallorca nach Zürich zurückkehren

Zwischenfall am Himmel über Mallorca: Eine Boeing 777-300 der Swiss Air musste auf dem Weg von Zürich nach São Paulo wegen eines Systemausfalls umkehren. Das berichtet der Branchendienst "The Aviation Herald".

Der Vorfall ereignete sich bereits am 22. Februar auf der Route mit der Flugnummer LX7092. Die Maschine mit 145 Personen an Bord befand sich zu dem Zeitpunkt rund 50 nautische Meilen, also rund 92 Kilometer, vom Flughafen Palma entfernt. Offenbar fiel die Klimaanlage an Bord aus, sodass die Crew entschied, zurück nach Zürich zu fliegen. Dort landete sie rund zweieinhalb Stunden nach dem Start sicher.

Am Vortag war der Flug ausgefallen

Am Vortag war der Flug mit der Nummer LX92 von Zürich nach Sao Paulo mit 318 geplanten Passagieren an Bord ausgefallen, nachdem die Maschine nicht rechtzeitig aus einem A-Check gekommen war. Dabei handelt es sich um eine routinemäßige Überprüfung der technischen Systeme, die je nach Flugzeugtyp alle 250 bis 650 Flugstunden fällig wird.

Die zurückgekehrte Maschine war laut "The Aviation Herald" als Ersatzflug für die am Vortag ausgefallene Verbindung gebucht. Rund 7,5 Stunden nach der Landung stand der Flieger immer noch auf dem Flughafen Zürich. Die Airline flog die Passagiere schließlich mit einer weiteren Ersatzmaschine, ebenfalls einer Boeing 777-300 nach São Paolo, wo sie mit rund 18-stündiger Verspätung landete.

Platz für 320 Passagiere

Laut dem Portal Planespotters besitzt die Schweizer Fluggesellschaft zwölf Maschinen des Typs Boeing 777-300. Die erste wurde im Januar 2016 geliefert. Laut der Website der Airline bietet sie Platz für 320 Passagiere, darunter acht in der First Class, 62 in der Business-Class, 24 Plätze in der Kategorie Premium Economy und 226 Economy-Plätze. Sie verfügt über eine Flugreichweite von 13.650 Kilometern.