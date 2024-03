So langsam kommt Leben in de Bude an der Playa de Palma. Bei herrlichstem Wetter genossen Urlauber und auch einige Residenten den Samstag am berühmtesten Strandabschnitt der Insel. Viele Bars, Cafés und Geschäfte haben schon geöffnet. Es kann losgehen – so fühlt es sich gerade an an der Playa.