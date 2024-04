Einige Zeit mussten die MZ-Leser ohne Livecams von der Insel auskommen, jetzt ist die Lösung da. Ab sofort sind rund um die Uhr die 18 Kameras der in Andratx angesiedelten Firma Multimedia Tres auf der Website der MZ zu sehen. Der Stream erfolgt über YouTube.

Zu den neuen Livecams kommen Sie hier.

Multimedia-Tres-Gründer Kay Loehden hat vor drei Jahren mit den Webcams als Hobby angefangen. In dieser Zeit hat der Mallorca-Resident, der seit 30 Jahren auf der Insel lebt, die Qualität seines Angebots deutlich hochgefahren. Die Aufnahmen der Acht-Megapixel-Kameras werden mit einem Zeitversatz von rund einer Minute gezeigt.

Hier stehen die Kameras

Bislang sind die Webcams vor allem im Südwesten der Insel in Privathäusern oder Hausgemeinschaften aufgestellt. Loehden möchte aber expandieren. Gerade in den Dörfern der Insel hätte er gerne mehr Präsenz, verrät er. Bislang gibt es eine Kamera in der Gemeinde Montuïri, wo der Unternehmer zu Hause ist. Wer bereit ist, eine Kamera bei sich aufzustellen, kann sich gerne bei ihm melden (Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier).

Mit seinen Kameras erreicht Loehden im Monat rund 200.000 Menschen. Rund 15.000 Stunden würden die Livestreams monatlich angeschaut, erklärt er. Viele Zuschauer sitzen in Deutschland, aber auch in England und den Niederlanden gebe es eine große Nachfrage, erklärt er. "Aber im Grunde gibt es Zuschauer auf der ganzen Welt."

Hier wird am meisten geklickt

Welche Kamera für am meisten Aufmerksamkeit sorgt, hänge von der Jahreszeit ab. Im Winter werde am meisten die Webcam geklickt, die sich über dem Restaurant Mar Y Mar in Peguera befindet, erklärt der Unternehmer.

Im Sommer hingegen entschieden sich viele Zuschauer eher für die Kamera am Strand von Camp de Mar.

Das Unternehmen Multimedia Tres bietet seit rund zehn Jahren Dienstleistungen im Bereich Internet, Satelliten-TV und Sicherheitssysteme. Das Geschäft befindet sich in der Avenida de Bartomeu Esteva Mestre Cuiner, 60 in Andratx. /pss