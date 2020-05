TV-Tipp: Mallorca ist Thema bei "Markus Lanz"

Bei der Talkshow "Markus Lanz" geht es an diesem Donnerstag (21.5., 22.25 Uhr, ZDF) darum, welche Fortschritte Deutschland in der Bekämpfung der Pandemie gemacht hat, inwieweit die Coronavirus-Proteste der "Mitte der Gesellschaft" entspringen, ob China Europa in der Covid-19-Bekämpfung technologisch abhängt – und um Mallorca.

Neben Gastgeber Markus Lanz diskutieren im Studio der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, Virologin Melanie Brinkmann, der Unternehmer Frank Thelen und der Journalist Olaf Sundermayer. Aus der Redaktion in Palma de Mallorca zugeschaltet berichtet MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen über die Härten des spanischen Lockdowns, die dramatische wirtschaftliche Lage auf Mallorca und den Eindruck, den die Kundgebungen deutscher Corona-Skeptiker auf der Insel hinterlassen.

Einer der Wortführer dieser Protestbewegung, der Leipziger Anwalt Ralf Ludwig, ist ein sogenannter Mallorca-Pendler. Die Unmöglichkeit, während des Lockdowns seine Tochter auf der Insel besuchen zu können, war für ihn ein entscheidender Antrieb, um "gesellschaftliche Veränderungen" anstoßen zu wollen, wie er der MZ in einem Interview sagte.

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).