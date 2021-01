Hope Mallorca verteilt in Santanyí Geschenke an fast 400 Kinder

Bescherung im East 26 in Santanyí.

Bescherung im East 26 in Santanyí. Foto: Hope Mallorca

Bereits zwei Tage vor der Ankunft der "Reyes Magos", die in Spanien die Geschenke bringen, hat die Hilfsorganisation Hope Mallorca für rund 400 Kinder in Santanyí am Sonntag (3.1.) eine Bescherung organisiert. Eingeladen dazu hatte auch das Restaurant East 26.

Der Ansturm war groß. Dank zahlreicher Spenden konnte "Papá Noel", also der Weihnachtsmann, Kinder und Jugendliche Spielzeug oder anderen Dingen überreichen. Dazu beigetragen hatte auch der Kölner Partysänger und Schauspieler Ramon Ademes, der einen ganzen Lkw voller Hilfsgüter und Geschenke aus Köln nach Mallorca schaffte und die Spenden diversen Organisationen zukommen ließ.

Laut Jasmin Nordiek von Hope Mallorca war der Tag "sehr tränenreich und sehr emotional". Wochenlang waren die Geschenke gesammelt und gepackt worden. Um die Corona-Bestimmungen einzuhalten, wurden die Kinder über den Tag verteilt beschert. /jk