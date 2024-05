Fans des Auswanderer-Formats können sich freuen: Am Freitag (17.05.) strahlt Vox eine neue Mallorca-Folge "Goodbye Deutschland" aus. Mit dabei ist etwa der bekannte Auswanderer Marco Gülpen, der überlegt, auf Ibiza ein Hotel zu eröffnen. Die Zuschauer erwartet aber auch ein neues Gesicht: Immobilienmaklerin Anke Dietz, bekannt aus den Vox-Sendungen "Mieten, kaufen, wohnen" und "Zwischen Tüll und Tränen", sucht auf Mallorca ihr Glück.

Zwischen Kundenanrufen und Hochzeitsvorbereitungen

Bereits in ihrer ersten "Goodbye Deutschland"-Folge steht die 54-jährige Auswanderin Anke Dietz vor einer Herausforderung: "Kann sie ihren Job mal Job sein lassen?", liest man in der Programmbeschreibung. Auf Mallorca möchte die Immobilienmaklerin ihren Tom heiraten. Bei Dietz klingeln inmitten der Hochzeitsvorbereitungen jedoch ständig Kunden durch, von denen sie keinen verlieren will, heißt es weiter. Ihr zukünftiger Ehemann fordert von ihr aber volle Konzentration auf die anstehende Hochzeit. Dietz muss sich entscheiden: Kunden oder Hochzeitsvorbereitungen?

Dietz und ihr Partner hatten im März 2022 erst in München standesamtlich und im Juli 2023 kirchlich auf Mallorca geheiratet. "Zwischen Tüll und Tränen" hatte die Vorbereitungen für die Hochzeit in Artà begleitet. Zuschauer konnten etwa sehen, wie sich Dietz ihr Brautkleid bei Brautmodeausstatterin Anne Wolf in Sineu aussuchte. Durch ihre lange Zeit bei Vox und die verschiedenen Formate kam dann auch die Idee, wenn auch etwas verzögert, die Geschichte des Auswanderer-Paars bei "Goodbye Deutschland" zu erzählen.

Neuanfang auf Ibiza?

Auch das Mallorca-Auswanderer-Paar Marco und Tamara Gülpen ist in der neuen Folge "Goodbye Deutschland" zu sehen. Der Hostalbetreiber überlegt, auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza ein kleines Hotel zu eröffnen. Gemeinsam mit Maklerin Natalie Bussian, die schon seit 20 Jahren als solche auf der Insel arbeitet, sucht er nach dem passenden Objekt. Doch es stellt sich heraus, dass die Suche nach einer richtigen Immobilie nicht so leicht ist, wie gedacht.

Nicht nur auf den Balearen hat das Kamerateam für die neue Folge gedreht. Zu sehen ist auch Demi Delacruz, eine neue Maklerin in Florida. Sie hat, wie man in der Programmbeschreibung liest, noch keinen Dollar verdient und ihr Mann arbeitet Extraschichten, um die Lebenskosten zu decken.

Im Anschluss: Wiederholungsfolge

Im Anschluss an die neue Mallorca-Folge zeigt Vox um 22.15 Uhr eine Wiederholungsfolge mit unter anderem der Familie Charmi. Sie war erstmals am 28. Oktober 2022 zu sehen. In der Programmbeschreibung heißt es dazu: "Familie Charmi steht nicht mal ein Jahr nach ihrer Auswanderung nach Mallorca kurz vor der Rückkehr. Es schimmelt in ihrem Haus. Und die sechsköpfige Familie findet auf der Insel einfach kein neues Heim." Zuschauer erinnern sich vielleicht: Der große Traum des Familienvaters war es, als Schlagersänger am Ballermann Karriere zu machen.

Auch der Schwabe Björn René, der nach Bulgarien auswandert, ist in der Wiederholungsfolge zu sehen. Zusammen mit Freundin Michaela will der Hobby-DJ und Schlagersänger ein Hundecafé eröffnen.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat. Auch Marco Gülpen, der in der neuen Folge zu sehen sein wird, ist einer der Auswanderer, die Vox schon seit Jahren begleitet.