Ballermann-Sänger und Reality-TV-Star Willi Herren gestorben

Ballermann-Sänger und Schauspieler (Lindenstraße) Willi Herren ist am Dienstag (20.4.) im Alter von 45 Jahren gestorben. Das vermeldet die "Bild-Zeitung". Sowohl der Manager des Mallorca-Sängers und Reality-TV-Stars als auch die Kölner Polizei hätten den Tod des 45-Jährigen gegenüber dem Blatt bestätigt.



Rettungskräfte sollen Herren leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden haben. Die Todesursache steht noch nicht fest, die Polizei ermittelt.



Bis zur Trennung des Paares im März soll der Sänger und Schauspieler noch gemeinsam mit seiner Frau Jasmin Herren in der Wohnung gelebt haben. Seit 2018 war das bekannte TV-Paar ("Sommerhaus der Stars") verheiratet. Nach der Trennung hatte es Jasmin Herren an die Ostsee verschlagen.



Willi Herren lebte ein sehr turbulentes Leben: Der einstige „Lindenstraßen"-Bösewicht stand bereits wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Nötigung vor Gericht, beichtete zuletzt seine Tablettensucht. Wegen der Probleme hatte sich das Paar auch zwischenzeitlich schon einmal getrennt, festigte seine Beziehung Ende Juli 2018 aber mit einer heimlichen Hochzeit.



Auf der Instagram-Seite von Jasmin Herren häuften sich nun die Beileidsbekundungen zum Tod von Willi Herren unter dem Post ihres letzten Fotos.





Auch auf dem Profil des Sängers waren schon Minuten nach Bekanntgabe der Nachricht die ersten Kommentare zu seinem Tod zu lesen. Unter anderem Ex-Bacheloräußerte sich zu Herrens Tod: "Ich kann es nicht glauben! Am Freitag wollte ich noch zu deiner Eröffnung komme! Ruhe in Frieden Willi. Ganz viel Kraft an deine Angehörigen", schreibt Mangold dort.Um die einnahmelosen Orte der Pandemie als Künstler zu überbrücken, hatte Herren erst am Freitag (16.4.) in Köln seinen Foodtruckauf einem Großhandelsparkplatz eröffnet. Wie einige deutsche Medien berichten, sei die Eröffnung ein Erfolg gewesen, das Großaufgebot an Besuchern habe allerdings das Ordnungsamt auf den Platz gerufen. /sw