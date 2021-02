Wie Mallorca bis Juni 70 Prozent der Bevölkerung impfen will

Die wichtigsten Risikogruppen sind auf Mallorca mittlerweile weitgehend vor dem Coronavirus geschützt. Nun sind bestimmte Berufsgruppen sowie bald die Über-80-Jährigen an der Reihe. Zwischen Mitte März und Anfang April könnte dann die Massenimpfung der Bevölkerung starten. Wie sie vorgehen soll, haben am Freitag (19.2.) Maria Antònia Font, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit in der Balearen-Regierung, und Juli Fuster, Generaldirektor bei der Gesundheitsbehörde IB-Salut, bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Grundsätzlich gibt es auch bei der Massenimpfung eine Reihenfolge. Diese richtet sich nach dem Alter. Zuerst wird die Gruppe der 70- bis 79-Jährigen an der Reihe sein, danach die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen und so weiter. Maria Antònia Font geht davon aus, dass ab Mitte März mindestens 80.000 Impfdosen wöchentlich die Inseln erreichen. Wenn alles klappt, könnte dann bis Juni - also noch vor Beginn der touristischen Hochsaison -70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein.

Um die Massenimpfung bürokratisch zu bewältigen, soll in der kommenden Woche eine Website online gehen, auf der ein Impftermin vereinbart werden kann. Wer kein Internet hat, soll sich auch telefonisch melden können. Die Telefonleitung wird von 15 Mitarbeitern betreut, die derzeit über die Impfkampagne geschult werden und dann der Bevölkerung Rede und Antwort stehen.

Das Gesundheitsministerium arbeitet laut einer Sprecherin mit den Daten der bei der Gesundheitsbehörde über die Krankenversichertenkarte Tarjeta Sanitaria registrierten Personen. Diese Daten werden mit denen der Einwohnermeldeämter abgeglichen. Die Tarjeta Sanitaria steht Arbeitnehmern auf Mallorca, ihren Angehörigen sowie auch ausländischen Rentnern zu, die sich von dem Rentensystem in ihrer Heimat nach Spanien haben überweisen lassen. IB-Salut verfügt bereits über ein digitales Benachrichtigungssystem für die Versicherten.

Wer nicht über eine Tarjeta Sanitaria verfügt, kann laut der Sprecherin seine Berechtigung auf eine Impfung auch über den Anmeldung beim Rathaus ("empadronamiento") geltend machen. Bevorzugtes Erfassungssystem sei jedoch die Tarjeta Sanitaria.

Die Massenimpfung soll dann hauptsächlich in großen Impfzentren vonstatten gehen. Eingerichtet werden sie im Krankenhaus Son Dureta in Palma und in der Sporthalle Germans Escalas in Palma, in der Sporthalle Mateu Canyelles in Inca sowie auf der Trabrennbahn von Manacor. Auf Menorca gibt es ein Impfzentrum in Mahon und Ciutadella. Zudem wird eine Station auf Ibiza und auf Formentera eingerichtet. "Über 80-Jährige können sich auch in ihrem Gesundheitszentrum impfen lassen oder bei sich Zuhause im Falle von mangelnder Mobilität", sagte Fuster.

Das ist bisher geschehen

Die spanische Impfstrategie teilt die Bevölkerung in verschiedene Gruppen mit unterschiedlicher Priorität ein. Am wichtigsten waren bislang die Gruppe 1, Bewohner und Mitarbeiter von Altersheimen, und die Gruppe 2, das Krankenhauspersonal, das in direktem Kontakt mit den Patienten steht.

"Beide Gruppen sind auf den Balearen nun praktisch durchgeimpft", sagte Fuster. Die einzigen Ausnahmen: Berechtigte zur Impfung, die an dem vorgesehenen Termin krank waren oder aber die Impfung verweigert haben. In den Seniorenheimen war das bei 15 Prozent der Mitarbeiter der Fall. "Sie können ihre Meinung aber immer noch ändern", so Fuster.

Insgesamt wurden bislang 52.720 Personen auf Mallorca und den Nachbarinseln geimpft, knapp 75 Prozent der zur Verfügung stehenden Impfdosen sind derzeit verimpft. 20.930 Personen haben bereits die bei den meisten Impfstoffen nötige zweite Dosis erhalten und gelten als immun.

Dass besonders die Bewohner der Seniorenheime geschützt sind, sei eine gute Nachricht, meint Fuster. "Mit 40 Prozent haben sie den Großteil der am Coronavirus verstorbenen Personen auf den Balearen ausgemacht."



Derzeit werden die Gruppen 3 und 4 geimpft. Diese umfassen das restliche medizinische Personal - darunter auch etwa Zahnärzte - und pflegebedürftige Personen, die nicht in Heimen wohnen. Mit der Gruppe 5 sind dann Personen, die älter als 80 Jahre alt sind und nicht im Heim wohnen, an der Reihe. Den Abschluss bildet die Gruppe 6. Diese umfasst unter anderen Polizisten, Feuerwehrleute, Soldaten und Lehrer, welche in der zweiten Märzwoche geimpft werden sollen.

Allgemein sollen in den kommenden Wochen stetig mehr Impfstoffe die Balearen erreichen. Derzeit werden auf Mallorca und den Nachbarinseln die Impfstoffe der Hersteller AstraZeneca (nur für Personen unter 55 Jahren), Pfizer Biontech und Moderna genutzt. Für den 8. März ist vorgesehen, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen wird.

