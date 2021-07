Urlauber an der Playa de Palma, die sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben müssen, haben es künftig nicht weit: Das Hotel Pabisa Sofía wird zum zweitem Corona-Hotel auf Mallorca. Das hat eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums am Samstag (17.7.) gegenüber der MZ bestätigt.

Damit steht neben dem Hotel Bellver am Paseo Marítimo nun eine weitere Unterkunft zur Verfügung, in der positiv auf Corona getestete Urlauber und ihre Angehörigen isoliert werden können. Das Hotel wird von der Landesregierung unter Vertrag genommen, die Details seien bereits mit der Pabisa-Gruppe vereinbart, so die Sprecherin. Wann das Pabisa Sofía erstmals Corona-Patienten aufnimmt, steht noch nicht fest. Derzeit sei man noch dabei, das Team zusammenzustellen, das die "Gäste" versorgen wird.

Das derzeit geschlossene Drei-Sterne-Hotel verfügt laut einer Buchungs-Website über 328 Zimmer, viele davon mit Meerblick. Es liegt mitten in der deutschen Urlauberhochburg im Carrer Sant Ramon Nonat, in der gleichen Gegend der Kultlokale "Deutsches Eck" und Bierkönig.

Das Hotel Palma Bellver der Meliá-Kette am Paseo Marítimo in Palma war laut der Gesundheitsbehörde zuletzt zu 75 Prozent ausgelastet. Auch dort stehen über 300 Zimmer zur Verfügung. Im Palma Bellver waren Ende Juni die spanischen Schüler untergebracht, die sich auf ihren Abifahrten auf Mallorca untereinander mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Die Kosten für die Unterbringung in den Quarantäne-Hotels werden von der Landesregierung übernommen. Dort eingewiesen werden Covid-Patienten mit keinen oder nur leichten Symptomen sowie ihre Kontaktpersonen, zumeist Angehörige. Gewöhnlich müssen sie eine zehntägige Quarantäne und dürfen ihr Zimmer nicht verlassen. Um die medizinische Betreuung kümmert sich die Gesundheitsbehörde, das Essen kommt zumindest bislang aus einer Krankenhausküche.

Je nach Persönlichkeit und Gemütslage empfinden die in den Quarantäne-Hotels eingewiesenen Urlauber das als eine unfreiwillige Auszeit oder aber als Gefängnisaufenthalt, wie Gespräche der MZ mit den Bewohnern belegen. /sw/ck