Wer auf Mallorca Corona-Symptome hat oder in engem Kontakt zu eine positiv gestesteten Person war, kann jetzt online einen Corona-Test beim öffentlichen Gesundheitssystem buchen. Damit soll die Corona-Hotline InfoCovid (900 100 971) ausgelastet werden, über die bislang die Termine vergeben wurden. Die Mitarbeiter der Hotline bieten dennoch weiterhin über die Telefonnumer Beratung an und beantworten Fragen.

Über die Website Autorastreig Covid (Link zum spanischsprachigen Formular) können nun Termine gebucht werden. Zunächst gibt man an, ob man Symptome hat oder in direktem Kontakt mit einem Infizierten war, danach sucht man die Insel und das Zentrum aus, in dem man den Test machen möchte. Danach muss man noch persönliche Informationen eingeben, bevor man ein Terminangebot bekommt.

Die balearische Gesundheitsbehörde sieht derzeit folgende Verhaltensregeln vor, wenn man in direkten Kontakt mit einem Infizierten war:

Mitglieder von Risikogruppen

Zu ihnen zählen Personen über 70 Jahren, Schwangere und Angestellte im Gesundheitswesen. Diese müssen unabhängig ihres Impfstatus und eventueller Symptome einen Test beantragen, der mindestens vier Tage nach dem letzten Kontakt mit der positiv gestesteten Person stattfindet.

Vollständig geimpfte

Wer vollständig geimpft ist und in direktem Kontakt mit einer positiv getesteten Person stand, muss nicht in Quarantäne gehen, aber zehn Tage lang die Hygienemaßnahmen verschärfen. Zudem sollten alle sozialen Aktivitäten auf ein Minimum reduziert werden.

Nicht geimpfte

Personen, die nicht oder nicht vollständig geimpft sind, müssen nach dem Kontakt mit der positiv getesteten Person eine siebentägige Quarantäne einhalten. /pss