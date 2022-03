Voraussichtlich am Montag (28.3.) tritt Spanien in eine neue Phase der Virus-Bekämpfung ein: Corona wird ab dann mehr oder weniger wie eine Grippewelle eingestuft, Covid-19-Erkrankte mit nur leichten Symptomen müssen nicht mehr in häusliche Quarantäne. Allerdings komme es ein wenig auf die Tätigkeit an, ob man das Haus verlassen sollte oder nicht, wie am Donnerstag (24.3.) der Corona-Sprecher der Balearen, Javier Arranz, und die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Maria Antònia Font, bei einer Pressekonferenz erklärten.

Wer mit leichten Covid-19-Symptomen erwacht oder im Tagesverlauf einen Test macht, der die Infektion bestätigt, der darf ab Montag dennoch zur Arbeit gehen. Arranz bat darum, dort die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, wie etwa die Maske jederzeit zu tragen, sich die Hände häufig zu waschen und den Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen einzuhalten. Auch sollte gut gelüftet werden. Wo es möglich sei, sei es natürlich weiterhin besser, als Infizierte oder Infizierter vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ausnahmen für Alte und Schwangere Es gibt auch Ausnahmen für diese Regelung: Besonders gefährdete Gruppen, wie etwa Personen über 60, Menschen mit einem schwachen Immunsystem, Schwangere und Angestellte im Gesundheitswesen dürfen weiterhin nicht infiziert zur Arbeit kommen. Weiterhin gilt aber trotzdem der dringende Appell der Gesundheitsexperten an positiv Getestete, in den zehn Tagen nach dem positiven Test die sozialen Aktivitäten auf ein Mindestmaß herunterzuschrauben. Man solle doch vermeiden, mit Freunden zum Essen auszugehen oder ins Kino zu gehen, sagte Arranz. Die Arbeit könne schließlich nicht unterbunden werden könne, soziale Aktivitäten aber durchaus. Auf die Corona-Lage auf den Inseln angesprochen, sagte Arranz, man befinde sich in einer "Phase der Verlangsamung" der Ansteckungen. Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca bei 270. In den Krankenhäusern entspannt sich die Lage immer weiter. Nach neuesten Zahlen liegen mittlerweile nur noch 21 Menschen auf den Inseln auf der Intensivstation. Zum Höhepunkt der sechsten Welle waren es rund 90. /jk