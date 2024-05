Viel Sonne, aber auch mal ein bisschen Regen - das Wetter auf Mallorca in der kommenden Woche

Der Hochsommer ist auf Mallorca - zum Glück - noch nicht eingezogen. Anders als in den letzten Jahren bleibt die Insel noch von größeren Hitzewellen verschont. Stattdessen herrschen angenehme Frühsommertemperaturen vor, es kann sogar ab und an noch etwas regnen, obwohl die Sonne meist dominiert. Genau, wie es sich für diese Jahreszeit gehört.

Erst ein bisschen Regen, dann ganz viel Sonne

Nach einem sonnigen Wochenende startet den Vorhersagen des spanischen Wetterdienstes Aemet zufolge auch der Montag (27.5.) mit viel Sonne. Gegen Mittag zieht es sich von Westen her zu, vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen, doch die Schlecht-Wetter-Front zieht schnell weiter und schon am Nachmittag dürfte sich die Sonne wieder durchsetzen. Santa Maria knacken die 30-Grad-Marke, in Artà werden angenehme 25 Grad Höchsttemperatur erwartet.

Am Dienstag (28.5.) bleibt es dann sonnig, abgesehen von ein paar Schleierwölkchen dürfte der Stern am Himmel über der Insel freie Bahn haben. In Palma werden es maximal 27 Grad, in Cala Millor 24.

Ebenso gehe es am Mittwoch (29.5.) weiter. Auch hier werden laut Vorhersage so gut wie keine Wolken erwartet, in Sa Pobla wird es bis zu 30 Grad warm, Santanyí und Andratx kommen auf 26 Grad.

Kleiner Temperatursturz

Noch wärmer wird es dann am Donnerstag. In der Inselmitte könnte es 31 Grad warm werden, doch nach einem sonnigen Vormittag und Mittag zieht es sich am Nachmittag zu. In der Nacht sind Schauer und Gewitter möglich. Das Gewitter bringt zudem kalte Luft mit. Am Freitag dürften auf Mallorca nur noch maximal 24 Grad gemessen werden, der Regen setzt sich am Vormittag fort. Gegen Mittag ist nur noch mit vereinzelten Schauern zu rechnen, am Nachmittag scheint dann wieder die Sonne.