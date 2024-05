Hauseinsturz an der Playa de Palma: Das ist über die beiden deutschen Opfer bekannt

Bei den beiden deutschen Frauen, die neben einem Senegalesen und einer Spanierin bei dem Einsturz des Medusa Beach Club an der Playa de Palma starben, handelt es sich um eine 31-jährige Saarländerin und eine 20-Jährige, über die noch wenig bekannt ist.

Wie aus Informationen der deutschen Regionalpresse hervorgeht, stammt die Saarländerin aus Marpingen im Landkreis St. Wendel. Sie hinterlässt zwei kleine Kinder.

Über die andere deutsche Frau ist noch wenig bekannt. Laut der Polizei war sie 20 Jahre alt. In beiden Fällen handelte es sich um Urlauberinnen.

Das sind die anderen beiden Opfer

Der Senegalese Abdoulaye D. war ein bekannter Türsteher an der Playa de Palma und zum Zeitpunkt des Unglücks wohl zufällig im Lokal. Am Ballermann war er als Türsteher der Diskothek Black Magic bekannt – und für eine Heldentat im Dezember 2017. Damals hatte er gemeinsam mit einem weiteren Helfer einen Mann aus dem Wasser geholt und ihn so vor dem Ertrinken gerettet.

Bei dem vierten Todesopfer handelt es sich um die 23-jährige Spanierin Maryama S. Die junge Frau jobbte offenbar erst seit Kurzem im Medusa Beach Club als Kellnerin.