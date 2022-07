Bei einer nächtlichen Autofahrt den Carrer d’Aragó in Palma entlang fällt eine Menschenschlange ins Auge. Praktisch jede Nacht stehen die Menschen an der dortigen 24-Stunden-Apotheke an, um sich noch mit Medikamenten zu versorgen. Die farmacias können selbst entscheiden, ob sie ihren Kunden einen Rund-um-die-Uhr-Service anbieten. Das bringt mehr Kundschaft, es ist aber auch eine Menge Personal notwendig. In Palma gibt es drei 24-Stunden-Apotheken: Im Carrer d’Aragó, 70, in der Avinguda Joan Miró, 186 und im Carrer de la Balanguera, 15.

Auf der Karte nachschauen Außerhalb der Balearen-Hauptstadt können Residenten und Urlauber nachts nur solche Apotheken aufsuchen, die gerade Notfalldienst haben. Die Liste der farmacias de guardia erstellt der balearische Apothekenverband Cofib. Zum Abrufen der Liste einfach unter auf der Website cofib.es auf „Farmàcies obertes“ klicken (ein Klick hier reicht). Dann erscheint eine Google-Maps-Karte, neben der man wahlweise Insel, Gemeinde und Adresse eingeben kann. Da nachts jedoch nur eine Handvoll Apotheken geöffnet sind, reicht es auch, einfach die Uhrzeit einzugeben und in den gewünschten Bereich in der Karte zu zoomen. Der Standort der Apotheken wird mit Kreuzen angezeigt – grau heißt geschlossen, grün geöffnet. Im Südosten hat nachts keine Apotheke geöffnet Probieren wir es für die Nacht von Donnerstag (14.7.) auf Freitag aus. Um 3 Uhr haben die drei 24-Stunden-Apotheken in Palma auf sowie inselweit acht weitere in Son Ferrer, Cala Blava, Sóller, Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Cala Bona und Manacor. Besonders im Südosten um Santanyí lässt sich nachts keine offene Apotheke finden. Es bleibt nur die Fahrt bis Manacor. Bei den 24-Stunden-Apotheken wird in der Regel nachts nicht mehr im Laden bedient, sondern an einer Ausgabe direkt an der Tür.