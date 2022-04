Die Bagger sind angerückt. Das letzte freie Grundstück im Küstenviertel Es Molinar in Palma de Mallorca wird bebaut. Derzeit werden auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Gelände Wasser- und Abwasserleitungen sowie Straßenbeleuchtung angebracht.

Die sieben Bauträger des Projekt haben schon seit zwei Jahren die Genehmigung entsprechend des aktuell noch geltenden Raumordnungsplans in der Tasche, allerdings musste sich noch die balearische Umweltbehörde zu dem Vorhaben äußern. Das ist jetzt geschehen.

Ein kleines Gewerbegebiet wird erweitert

Demzufolge dürfen die Häuser bis zu vier Stockwerke (Erdgeschoss eingeschlossen) hoch sein. Neben dem Wohngebiet wird auch das kleine bestehende Gewerbegebiet auf 2.300 Quadratmetern erweitert. Dafür wurden bereits 40 Parkplätze geschaffen.

Auf dem Gelände am Carrer Llucmajor zwischen den Nummern 152 und 164 können demnach bis zu 71 Wohneinheiten gebaut werden, allerdings ist unklar, ob es wirklich so viele werden. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" werden "mindestens 50 gebaut".

Einbindung der alten Mühle führt zu Verengung der Straßenführung

Das Projekt sieht auch die Verlängerung des derzeit abgeschnittenen Carrer de Damià Reixach vor. Dabei muss die auf dem Gelände befindliche Mühle erhalten werden. Dadurch muss die Straße an dieser Stelle verengt werden. Die Einbindung der Mühle in das Bauvorhaben war eine der zentralen Hürden in der Planung. Die neue Straßen- und Wegeführung auf dem Grundstück nimmt rund 3.000 Quadratmeter ein.

Das ehemalige Fischerviertel Es Molinar liegt im Osten von Palma de Mallorca. In den vergangenen Jahren hat es einen radikalen Wandel durchgemacht und ist zu einem der begehrtesten Standorte für ausländische Immobilieninvestoren geworden. Dadurch sind die Preise drastisch in die Höhe geschossen. /pss