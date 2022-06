Cala Ratjada auf Mallorca belegt den vierten Platz im Ranking der Ortschaften unter 5.000 Einwohnern mit den meisten ausländischen Kaufinteressenten. Die Immobilien-Suchmaschine Idealista hat die Anfragen der vergangenen drei Monate ausgewertet. 63 Prozent der Suchanfragen wegen Wohnungen und Häuser in der Ortschaft in Capdepera kamen aus dem Ausland.

Noch mehr Interesse aus dem Ausland gab es im vergangenen Quartal nur in Fuente Obejuna ( Provinz Córdoba), wo 77 Prozent der Suchanfragen aus dem Ausland kamen, in Garcirrey in Kastilien-León (69 Prozent) und El Milano, ebenfalls in Kastilien-León (66 Prozent).

In Balearen sind die Immobilien-Preise am höchsten

Wie zu erwarten gibt es auf Mallorca neben Cala Ratjada auch weitere Ortschaften mit weniger als 5.000 Einwohnern, bei denen das Interesse aus dem Ausland das aus dem Inland übersteigt. 53 Prozent der Suchanfragen kamen bei den Küstenorten Cala Millor und Cala Bona aus dem Ausland, 52 Prozent in Sa Coma sowie 51 Prozent in Deià und Cala D’Or. Insgesamt wurden auf den Balearen im vergangenen Quartal 35,4 Prozent der Wohnungen und Häuser an Ausländer verkauft. Von allen spanischen Provinzen liegt nur Alicante mit 40,7 Prozent darüber. Auch in Málaga (33,7 Prozent), Santa Cruz de Tenerife (32,1 Prozent) und Girona (27,9 Prozent) wurden viele Häuser und Wohnungen an Menschen aus dem Ausland verkauft.

Mit Blick auf die Preise in Ortschaften von unter 5.000 Einwohnern liegt Mallorca klar vorne. In Deià kostet ein Quadratmeter Idealista zufolge im Schnitt 5.889 Euro. In Cala d'Or zahlen die Menschen 3.926 Euro pro Quadratmeter. Im Bereich zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Quadratmeter finden sich beispielsweise Sa Coma (2.676 euros/m²) oder Cala Millor (2.276 euros/m²). Am erschwinglichsten unter den Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern ist laut Idealista Fuente Obejuna in Córdoba (359 Euro pro Quadratmeter). /mwp