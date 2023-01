Sie träumen von einem eigenen Domizil auf Mallorca in Meeresnähe? Die exklusive Anlage „Adelfas de Es Trenc“ befindet sich im Süden der Insel in Sa Ràpita und liegt in Fußnähe zum naturgeschützten Strand Es Trenc. Dem Strand, der zweifelsohne zu den grandiosesten Stränden der Insel zählt – bekannt durch sein karibikblaues, glasklares und stets sauberes Wasser. Diese Neubauwohnungen sind ein Traum und bereits im Jahr 2024 bezugsfertig.

Leben mit Meeresbrise und Oleanderduft

Der Name des Neubaukomplexes „Adelfas de Es Trenc“ nimmt auf die für Mallorca typischen Oleanderbüsche (adelfas) Bezug. Die üppigen Blüten in Rot, Rosa, Weiß und Pink schmücken den weitläufigen, grünen Gemeinschaftsgarten der Anlage und wenn gewünscht auch die Privatgärten. Der Interessent kann wählen zwischen Parterrewohnungen mit eigenem, 55 oder 85 Quadratmeter großem Garten oder einer Penthouse-Wohnung mit individueller Dachterrasse.

Die Dachterrassen bieten mit einer Größe zwischen 70 und 115 Quadratmetern ausreichend Platz zum Sonnenbaden und eine herrliche Aussicht bis zum Meer. In neun freistehenden, einstöckigen Wohnblöcken in mediterranem Stil – deren schlichter weißer Anstrich mit geschickt platzierten Natursteinelementen geschmückt ist – warten rund 69 Wohneinheiten zwischen 94 und 115 Quadratmeter Größe auf Eigentümer, die das Beste von der Insel erwarten.

Ziehen Sie ein in ein Stück Mallorca Paradies

Die Terrassen sind auf beiden Stockwerken ausgesprochen großzügig und die durchgängig verglasten Fensterfronten lassen den Sonnenschein hinein. Das Interieur überzeugt mit modernster Einrichtung und geschickter Aufteilung: jeweils wählbar mit zwei oder drei Doppelschlafzimmern, ausgestattet mit zwei geräumigen Bädern, eines davon en suite, einer hochwertigen Neubauküche mit modernsten technischen Geräten und natürlich einem großzügigen, hellen Wohn- und Essraum.

Im Süden Mallorcas werden bekanntermaßen die meisten Sonnenstunden gezählt. Das wird in der Anlage clever genutzt: Die Parkplatzdächer der am Rande der Anlage liegenden Außenparkplätze sind mit Solarzellen und die Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos ausgerüstet. Alle Wohnungen besitzen das in Spanien erforderliche Energiezertifikat der Klasse A. Hier geht man noch einen Schritt weiter: Die Heiz- und Kühlsysteme in den Innenräumen garantieren ein nachhaltiges, zukunftsgerechtes Wohnen –durch ein sauberes, regeneratives und entsprechend kostengünstiges Energieversorgungsystem.

Sonnen am Pool, im eigenen Garten oder der eigenen Dachterrasse

Die Sonne der Insel können Sie auf der eigenen Terrasse, Ihrer Dachterrasse oder Ihrem Privatgarten genießen oder auch am Gemeinschaftspool, einem großzügigen Salzwasser-Pool, mit einem Extrabereich für Kinder. Zum Beispiel auf der den Swimmingpool umgebenden, großflächigen Sonnenterrasse, mit bequemen Sonnenliegen, Clubsesseln und Chill-Out-Sofas.

Der Pool ist bestens zum Schwimmen geeignet, doch wer sich noch mehr bewegen möchte, dem steht – exklusiv für die Bewohner der Anlage – ein Fitnessstudio mit modernsten Geräten offen. Für das gesamte Bauprojekt in dieser selten gewordenen Lage, zeichnet sich der Bauträger Urnova verantwortlich: Seit mehr als 30 Jahren gehört das Unternehmen zu den zuverlässigsten, da erfahrensten spanischen Immobilienentwicklern mit Niederlassungen in Madrid und auf Mallorca und renommierten Luxusprojekten weltweit. Auch bei diesem Objekt gewährleistet der Bauträger eine besondere Sensibilität und entsprechenden Respekt mit dem natürlichen Umfeld.

Die Strände des Südens und die gute Erreichbarkeit von Palma

Der Hausstrand der Adelfas-Anlage ist, wie bereits erwähnt, der Es Trenc: Ein sechs Kilometer langer Sandstrand und Teil des Naturschutzgebietes von Ses Salines. Flankiert von einer Hand voll Fischerhäuschen mit kleinen Bars, dem idyllischen Sa Ràpita, auf der einen Seite und Colònia de Sant Jordi, einer der ältesten, auch bei Spaniern sehr beliebten Ferienkolonie, auf der anderen Seite, liegt zwischen diesen beiden Orten nichts als ein scheinbar endloser Strand mit Dünen, Stranddisteln und Pinien landeinwärts.

m Sommer zum Baden, im Winter zum Spazieren – Strandfreunde kommen hier zu jeder Jahreszeit auf ihre Kosten. Doch es befinden sich noch zwei ähnliche Traumstrände in der Nachbarschaft der Adelfas de Es Trenc, Ihrem neuen Domizil auf Mallorca: Die Platja de Sa Ràpita und die Platja de Ses Covetes sowie zahlreiche weitere kleine und größere Sandbuchten, die sich die südöstliche Küste entlangziehen. Nach Palma, der pittoresken Inselhauptstadt, fahren Sie nur etwas länger als bis zum Flughafen Son Sant Joan, der lediglich eine gute halbe Stunde entfernt ist. Eine ausgezeichnete Infrastruktur finden Sie in der namensgebenden Gemeindehauptstadt Campos, wie auch in den umliegenden Sandsteindörfern Santanyí, Ses Salines oder Felanitx. Hier können Sie ganzjährig leben: gute Einkaufsmöglichkeiten, Ärztehäuser, Schulen und Kindergärten, alles ist in der Nähe.

Gastronomie, Sport und Abwechslung genießen

So wie auch alle nur denkbaren Sportangebote in Ihrer Nachbarschaft sind: angefangen vom kleinen, aber feinen Yachthafen von Sa Ràpita mit Segel-, Motorboot-, Kajak-, Surf- und SUP-Möglichkeiten bis zu Tennis-, Paddel- und Reitgelegenheiten sowie zahlreiche Wander- und Radwege. Unter Radsportlern genießt diese Gegend eine besondere Beliebtheit, weshalb sich in den Dörfern ein entsprechendes Angebot an Radwerkstätten und -läden findet.

Das Umfeld Ihrer neuen Heimat ist prädestiniert, sich an der frischen Luft und in der intakten Natur, am Strand oder im grünen Hinterland sportlich zu betätigen. Anschließend lässt es sich in den umliegenden Restaurants und Bars mit Hausmannskost oder Spitzenküche ausreichend stärken. Hier im Süden der Insel finden Sie ein weitreichendes kulinarisches Angebot. Sie müssen nur noch genießen.

Nähere Infos unter: urnova.com/de/projects/adelfas-de-es-trenc/