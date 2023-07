Bauboom auf Mallorca: In Port d'Andratx wird für eine Apartmentanlage mal eben der halbe Hügel abgetragen

Die Hügel rund um Port d’Andratx sind weitgehend zugebaut. Und doch finden sich immer wieder einzelne Grundstücke, auf denen noch keine Villa oder Wohnanlage steht. Nachdem im vergangenen Jahr das Großprojekt Amber Village aufgrund der Aushubarbeiten für Aufsehen in der Nachbarschaft gesorgt hatte, hat sich nun ein Leser der MZ gemeldet und Fotos von einer weiteren Baustelle in der Nähe geschickt. Das, was dort am Hang von Montport entsteht, trägt den Namen Andratx Hills und ist ein Luxusprojekt mit neun Apartments, einem davon ein Penthouse.

