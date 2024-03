Eine exklusive Chance für Liebhaber des Insel-Lebens, die den Wunsch hegen, direkt am Wasser zu residieren: Das Projekt Adelfas de Es Trenc von URNOVA, nahe Sa Ràpita im südlichen Teil Mallorcas, verspricht Nähe zum Strand Platja d‘es Trenc – einem der längsten und naturbelassensten Strände der Insel. Die Fertigstellung des hochqualitativen und nachhaltigen Wohnkomplexes ist noch für dieses Jahr vorgesehen.

Bevorzugen Sie einen Privatgarten oder eine Dachterrasse?

Zur Verfügung stehen zwei Wohnungstypen: Penthouse-Wohnungen mit privaten Dachterrassen und großzügigen Balkonterrassen sowie Erdgeschosswohnungen mit eigenen Gärten und gleichfalls großen Terrassen, wahlweise mit zwei oder drei Schlafzimmern. Jedes der luxuriösen Apartments bietet einen weiträumigen Wohn- und Essbereich, eine voll ausgestattete, moderne Küche sowie zwei exquisite Badezimmer, eines davon en suite. Durch großflächige Verglasungen wird eine helle, sonnendurchflutete Atmosphäre geschaffen. Die Wohnflächen variieren zwischen 94 und 115 Quadratmetern, während die Dachterrassen der Penthäuser 70 oder 115 Quadratmeter und die Gärten der Erdgeschosswohnungen 55 oder 85 Quadratmeter messen. Insgesamt verteilen sich 69 Apartments auf neun eigenständige Gebäude, deren Architektur in einem eleganten, weißen Design mit landestypischen Natursteinelementen gestaltet ist.

Eingebettet in Oleanderduft

Der Anlagenname reflektiert den prächtigen, weißen und rosaroten Oleander, der überall in der mediterranen Gartenanlage mehrfach im Jahr blüht. Im Herzen der Anlage befindet sich ein großer Salzwasserpool mit Kinderbereich. Zum Sonnenbaden laden die private (Dach-)Terrasse, der eigene Garten oder die weitläufige Gemeinschaftsterrasse am Pool ein, ausgestattet mit bequemen Liegen und stilvollem Terrassenmobiliar sowie Sonnenschutz. Zusätzlich steht ein exklusives, neues Fitnessstudio nur für die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung.

Saubere Energieversorgung

Jede Wohnung verfügt über einen überdachten Parkplatz, der moderne Mobilitätsanforderungen erfüllt: Solarfelder auf den Parkdächern und Elektrofahrzeug-Ladestationen. Diese liegen am Rand der Anlage, verbunden durch schmale Pfade mit den Wohnungen. Adelfas de Es Trenc berücksichtigt weitere ökologische Aspekte wie nachhaltige Wärmequellen für Kühlung, Heizung und Luftentfeuchtung, was als erneuerbare Energie gilt und eine umweltfreundliche, kosteneffiziente Energieversorgung bietet. Zudem erfüllen alle Einheiten das auf Mallorca erforderliche Energiezertifikat der Klasse A.

Strandleben, Wassersport und Radfahren

Nahezu um die Ecke des neuen Domizils an der bezaubernden Südküste bei Sa Ràpita liegen noch weitere traumhaft schöne, lange Sandstrände wie die Platja de Ses Covetes oder die Platja de Sa Ràpita. In der Nachbarschaft befinden sich die Yachthäfen von Sa Ràpita und von S’Estanyol, ideal für Wassersportenthusiasten. Das Meer an den südlichen Küsten lädt zu vielfältigen Aktivitäten wie Segeln, Motorbootfahren, Kajakfahren, Wasserski, Stand Up Paddle, Tauchen oder Schnorcheln in einem karibikähnlichen Meer ein.

Für Ruhe Suchende und Sonnenanbeter, insbesondere in Mallorcas Süden mit den meisten Sonnenstunden und ruhigem Wasser, ist dies ein Paradies. Sehr beliebt sind auch Radfahren, Laufen und Wandern begünstigt durch das flache Terrain, was die sportliche Bewegung an Land zu einer Freude macht. Die weitläufigen Strände mit ihren Dünen und Kiefernwäldern sind perfekt für lange Spaziergänge am Meer, ebenso wie die zahlreichen Feld- und Wanderpfade im agrarisch geprägten Hinterland. Darüber hinaus bieten sich vielfältige Möglichkeiten für Reitsport, Tennis und Paddle. Zusammengefasst: Ihre neue Umgebung lädt ganzjährig zu Bewegung an der frischen Luft und bei Sonnenschein ein und beschränkt sich nicht nur auf die sommerliche Badesaison. Diese gestaltet sich dank der vielen Strände und Buchten so, dass Sie stets noch ein ruhiges Eckchen für sich finden werden.

Ländliche Idylle mit schneller Anbindung an die Stadt

Vom Adelfas-Wohnkomplex erreicht man die Hauptstadt Palma in nur etwa einer halben Stunde und den Flughafen Son Sant Joan in gut 20 Minuten. Das Zentrum von Campos ist lediglich zehn Minuten entfernt. In der Nähe des Ortsrandes finden sich Einkaufsmöglichkeiten wie Mercadona, Eroski, Lidl und Müller. Zudem gibt es im Ort medizinische Einrichtungen, Sportzentren, Schulen, einen Kindergarten sowie zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés. Die umliegenden traditionellen Dörfer aus Sandstein, wie Santanyí und Ses Salines, sowie der bei Einheimischen beliebte Urlaubsort Colònia de Sant Jordi, laden mit ihren Buchten und Stränden, dem ruhigen Dorfleben, traditionellen Märkten und einer abwechslungsreichen lokalen und internationalen Küche zur Erkundung ein.

Wir freuen uns darauf, Ihren Traum von einem entspannten Leben am Meer auf Ihrer Lieblingsinsel in einer einmaligen Lage zu erfüllen. Diese selten gewordene Chance, auf Mallorca nah am Meer zu leben, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Kontaktieren Sie uns!