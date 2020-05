Auf der Suche nach Lesestoff? Die MZ stellt fünf neue Mallorca-Bücher vor

"Bezaubert von Mallorca" - Kurzgeschichten aus der Urlauberperspektive



Man merkt, dass „Bezaubert von Mallorca" von Michael Johannes aus seinen Erlebnissen während der Tätigkeit als Reiseleiter auf der Insel in den vergangenen zehn Jahren entstanden ist. Auf 204 Seiten führt er den Leser in neun Kurzgeschichten seiner Protagonisten, die fast ausnahmslos Touristen sind, vor allem durch Palma, die Tramuntana und an den Es-Trenc-Strand. Da ist etwa eine Backpackerin, eine Ärztin mit Burn-out oder Cisco, der nach 44 Jahren zum ersten Mal in seine Heimat Mallorca zurückreist. Kleinere Inselorte kommen in dem Buch eher zu kurz. Für 9,90 Euro erhältlich im deutschsprachigen Buchhandel, beim Verlag (Tredition) oder Amazon. Da das Buch erst nach Bestellung gedruckt wird, sind die Lieferzeiten etwas länger.

"Engelsmörder" - Ein Serienmörder, der mit Erzgebirgsengeln arbeitet

In „Engelsmörder" halten rätselhafte Morde in den Städten Freiberg, Berlin, Freiburg, Frankfurt sowie auf Mallorca die Kommissare in Atem. Ein Serienmörder tötet seine Opfer immer nach demselben Ritual: Sie werden erstochen und Engel aus dem Erzgebirge auf ihre blutigen Hälse gelegt. Doch was ist das Motiv für diese Taten? Die Idee mit den Erzgebirgsengeln-Figuren kam der Autorin, da sie von klein auf bei ihren Großeltern immer von ihnen umgeben war. Den größten Teil der Handlung, die ab der Mitte des 267-seitigen Buches auf Mallorca spielt, hat die Autorin auf dem Balkon ihrer Wohnung auf der Insel geschrieben. Bei Neobooks erschienen und bei Amazon oder Thalia erhältlich, Taschenbuch 10,99 Euro, Kindle 4,99 Euro.



"Der Chirurg und die Spielfrau" - Mit der Inselsklavin durch die Kreuzzüge



Von Bremen und Mallorca in den Süden Frankreichs und den Norden Italiens führt der „Der Chirurg und die Spielfrau" von Sabine Weiß. Mallorca, so darf man unterstellen, hat die Autorin wohl auch aus marketingtechnischen Gründen als einer der Schauplätze gewählt. Zumindest ist die Insel als Heimat der im Jahr 1217 von hier entführten christlichen Sklavin Elena schon früh abgespielt. Dafür bleibt Elena dem Plot erhalten: Als musikalische Heilerin begleitet sie den Bremer Adligen und Chirurgen Thonis durch Kreuzzüge und Medizingeschichte. Weiß hat schon etliche historische Romane geschrieben, Inspiration für die Figur des Thonis' war der „Chirurg von der Weser". Erschienen bei Bastei Lübbe, Taschenbuch 11 Euro, Kindle 8,99 Euro.

"Broken Dreams" - So geht es wirklich in Peguera zu

Die Widmung lässt Schlimmes befürchten: „Ich danke allen Menschen und dem Universum", steht da. Doch es ist wohl Sarkasmus. Was die unter dem Pseudonym Gabriella Goldberg schreibende und offensichtlich nicht professionelle Autorin in „Broken Dreams" zusammenträgt, sind kleine und zumeist sehr böse