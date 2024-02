Mit Flöte und Energie wie vor 50 Jahren: Jethro Tull kommt nach Mallorca

So altert man wahrlich in Würde: Der mittlerweile 75-jährige Ian Anderson, Mastermind der 1967 gegründeten britischen Progressive-Rock-Band Jethro Tull, ist aktuell wieder auf Tournee – und ruht sich nicht einmal musikalisch auf den durchaus üppigen Lorbeeren aus. Im Laufe ihrer langen Geschichte veröffentlichte die Band eine Reihe erfolgreicher Alben, in ihrer goldenen Ära in den 1970ern etwa „Aqualung“, „A Passion Play“ „Minstrel in the Gallery“ oder das grandiose Konzeptalbum „Thick As A Brick“. Die Gruppe, deren Besetzung sehr häufig wechselte – Anderson ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied – brachte das hippieske Element der Querflöte in die Rockmusik ein und kreierte einen völlig eigenen Sound, der international Erfolge feierte.

Nach ihrem 2003 erschienenen Weihnachtsalbum gab es 19 Jahre lang kein neues Material mehr von der Band. Doch als es schon fast niemand mehr erwartet hätte, meldete sich Jethro Tull 2022 mit frischer Musik zurück: Das gewohnt folkloristisch anmutende Studioalbum „The Zealot Gene“ zeigte keine völlig überraschenden musikalischen Elemente, aber eingängige Melodien und ein interessantes Konzept: Der Frontmann, Songschreiber, Sänger, Gitarrist und Flötist nahm eine Reihe starker menschlicher Gefühle wie Rachsucht, Liebe, Wut, Habgier oder Mitgefühl und suchte dazu passende Textstellen in der Bibel, die dann die Basis für seine Songs darstellten. Nordische Mythologie als Inspiration Eine wirkliche Überraschung war dann jedoch die Tatsache, dass die Band im Frühjahr 2023 direkt ein weiteres neues Album nachlegte, das den Vorgänger nach Ansicht vieler Kritiker noch übertraf: „RökFlöte“ – der Titel kombiniert die Götterdämmerung „Ragnarök“ mit dem Hauptinstrument Querflöte. Nach der Bibel bildete nun die nordische Mythologie die Inspirationsquelle. Was auch für Metal-Bands ein beliebtes Sujet ist, klingt bei Jethro Tull atmosphärisch mit kraftvollen und kernigen Akzenten – es sei „die perfekte Begleitmusik für Bankettszenen von ‚Game Of Thrones‘ bis hin zum marvelisierten Thor“, befand das Musikmagazin „Metal Hammer“. Auf die Frage, was ihn nach so vielen Jahren im Musikgeschäft antreibe, sagte Ian Anderson kürzlich dem britischen „Mallorca Bulletin“: „Warum aufgeben? Wenn man die Energie hat und körperlich dazu in der Lage ist, die Menschen zu unterhalten, hat man nicht wirklich eine Wahl. Das ist ein bisschen wie bei Tennis- oder Fußballspielern. Man macht einfach weiter und stirbt in den Stiefeln“, so der 75-Jährige, der stets betont, er würde seit den 70ern selbst keine Musik mehr hören. Erst neulich habe er Taylor Swift googeln müssen, um herauszufinden, was hinter diesem Wirbel steckt, sagte er dem „Bulletin“. Jethro Tull live am 24. Februar in Palma Ob der virtuose Flötist und die aktuelle Besetzung von Jethro Tull es immer noch genauso wie vor 50 Jahren schaffen, ihr Publikum mitzureißen, können Sie am 24. Februar beim Konzert im Auditorium Palma herausfinden. Laut Anderson ist es das erste Mal überhaupt, dass die Band auf Mallorca auftritt. Natürlich sollen dabei nicht nur Songs aus den zwei neuen Alben gespielt werden, sondern auch die größten Hits aus mehreren Jahrzehnten. Jethro Tull, 24. Februar, 20 Uhr, Auditorium Palma, nur noch wenige Restkarten verfügbar, ab 45 Euro, Tickets unter: auditoriumpalma.koobin.com.