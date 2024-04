Festival de Deià auf Mallorca: Die Klassik-Konzertreihe braucht Unterstützung per Crowdfunding

Das Festival Internacional de Música Deià ist seit Jahrzehnten eine feste Größe unter den Sommer-Kulturevents von Mallorca. Dieses Jahr feiert die Konzertreihe bereits ihre 46. Ausgabe. Doch ganz so rund scheint es offenbar nicht zu laufen: Die Veranstalter haben in einer Mitteilung den Start ihrer ersten Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung der Projekte bekanntgegeben.

Demnach ist das Hauptziel der Initiative, das hohe musikalische Niveau des Klassik-Festivals zu erhalten und ein weiteres Wachstum der Veranstaltungsreihe zu ermöglichen. "Wir möchten unsere Unterstützer ermutigen, sich an einem Projekt zu beteiligen, an dem sie als Mitglieder einer großen Familie teilhaben. Wir setzen uns weiterhin für die Produktion und Qualität der Konzerte des Festivals ein", erklärt Festivalleiter Alfredo Oyágüez.

Symbolische Pavillons mit einer Spende erwerben

Die Kampagne wird nicht über eine der speziell darauf ausgelegten Plattformen abgewickelt, sondern auf der eigenen Website dimfentradas.com. Dort können Fans des Festivals ganz unten symbolisch einen Pavillon (templete) erwerben, der sich in seinem Design an dem weißen Marmor-Pavillon von Son Marroig orientiert, wo die meisten Konzerte stattfinden und das Festival seinen Hauptsitz hat.

Mit einem Pavillon der Kategorie Bronze ist eine Spende in Höhe von 30 Euro verbunden, ein Silber-Templete bringt den Organisatoren 100 Euro ein, der goldene 300 Euro und der Platin-Pavillon 1.000 Euro. Die Spendenhöhe ist nach oben hin offen, doch der Mindestbetrag liegt bei 30 Euro.

Preise für die Konzerttickets bleiben gleich

Was die normalen Konzerttickets betrifft, so gibt es keine Preiserhöhung: Der Preis für eine Karte beträgt weiterhin 30 Euro. Die diesjährige Edition des Festival de Deià wird von Juni bis Oktober stattfinden. Dabei gebührt die Ehre des Auftaktkonzerts dem armenischen Pianisten Armen Babakhanian, der am 26. Juni auf Son Marroig spielen wird. /bro