Je später der Abend, desto schöner die Kunst: Nachdem vergangenes Jahr die Nit de l’Art aufgrund der Pandemie zur Mittagsstunde stattfinden musste, gibt es zur Jubiläumsausgabe wieder ein glamouröses nächtliches Stelldichein mit Palmas Kunstwelt. Bis 23 Uhr ist am Kerntermin des Events am Samstag (18.9.) Zeit, um die neuen Ausstellungen der zehn beteiligten Galerien des Verbandes Art Palma Contemporani zu entdecken.

Geboten werden spanische und internationale Künstler, vor allem mit Werken aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Installation und Skulptur. Weitere Stationen in Museen und Kulturräumen, die wie immer halb offiziell das Programm ergänzen, liegen auf dem Weg. Eine etwas längere Anfahrt lohnt sich zweifellos zum CCA Andratx, das mit der spektakulären Schau "Insights - Art from the National Bank collection" mit Kunst aus Deutschland aufwartet.

Die Highlights der Galerien

Neben Aba Art Lab, Galería Pelaires, Kewenig Palma, Fran Reus, Pep Llabrés Art Contemporani, Xavier Fiol, Horrach Moyà, Galería Maior, L21 Gallery und dem CCA Andratx taucht erstmals die neu in Palma ansässige Baró Galería in der Liste auf – sie ist derzeit noch dabei, dem Verband beizutreten und nimmt eine gewisse Sonderposition ein. Zu entdecken gibt es dort Arbeiten des brasilianischen Künstlers Sidival Fila und Ausstellungen zweier venezolanischer Künstler: Elias Crespin („Baró Between“) Oscar Abraham Pabón („Ornato & Decoro“).

Ein dickes Paket hat die Galerie Kewenig zur Kunstnacht geschnürt: Im Oratorio de Sant Feliu ist die monumentale Installation „Fuerzas opuestas“ des mexikanischen Künstlers José Dávila zu sehen. Dazu zeigt die Galerie vom 16. bis 19.9. je von 20 bis 21 Uhr den Film „Joie de vivre“ von Bernardí Roig im Sant Francesc Hotel und hat zwei Skulpturen im öffentlichen Raum platziert: Ein weiteres Werk von Dávila am Moll Vell sowie "Usagi Kannon" von Leiko Ikemura am Parc de la Mar. Einzig ein provokantes Projekt mit dem Künstler Marcelo Víquez in den Stadtvierteln von Palma ist geplatzt, weil der Künstler sich zensiert fühlt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Galería Pelaires präsentiert mit „Mucho más“ ein Gemeinschaftsprojekt von Alicja Kwade und Gregor Hildebrandt, die sich seit dem Studium an der Universität der Künste Berlin schon mehrfach zusammengetan haben. Horrach Moyà widmet den ersten Stock an der Plaça de la Drassana, 15 mit „Portrait As A Club Kid“ den ikonischen Fotografien von Carles Congost, den zweiten Stock reserviert sie für die Gruppenausstellung "Mezzanine 4" mit Lawrence Weiner, Susy Gómez, Nan Goldin, Muntean/Rosenblum und Girbent.

Das Programm abseits der Galerien

Auch Museen und städtische Kulturzentren machen bei der Nit de l’Art mit. Im Es Baluard gibt es neue Ausstellungen: „El archivo del polvo: An Ongoing Project“ von Elena del Rivero und „MALC. Pensar el pie, mover el entorno“ von Lara Fluxà. Im CaixaForum können Sie die frisch eröffnete Pixar-Ausstellung erkunden. Ein Abstecher in die Fundació Miró Mallorca lohnt sich, wenn man „Un punto fijo para orientarse“ von Inma Herrera und Shirin Salehii noch nicht gesehen hat.

Das Casal Solleric eröffnet am 18.9. um 19.30 Uhr die Ausstellung „Exposades però invisibles“ der Künstlerin Laura Marte über die prekäre Situation der Zimmermädchen („Kellys“). Im Can Balaguer ist am 17.9. um 20 Uhr die Performance „Artífici“ von Jordi Marange und Marijo Ribas zu sehen. Und das Kulturzentrum Sa Nostra hat am 16.9. um 19.30 Uhr die Fotoausstellung „Khamekaye“ von Paula Anta (Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2020) gestartet.

Und wer seinen Appetit auf Kunst immer noch nicht gestillt hat, kann sich abseits des offiziellen Programms reichhaltigen Nachschlag holen, denn viele weitere Galerien und Künstler reihen sich bei der Kunstnacht mit ein. Zum Beispiel die Ahoy Gallery, die Galeria K, Kaplan Projects, die Galeria Serra oder MA arte contemporáneo.

Die private Hochschule ADEMA beteiligt sich, indem sie die Installation „Autotomía“ von Amparo Sard auf dem Passeig del Born platziert. Unter dem Namen NidUs d’Art 2021 veranstalten 20 mallorquinische Künstler vom 16. bis 19.9. ihre alternative Kunstnacht mit einer Ausstellung und einem Kunstmarkt sowie Workshops und Performances in und um den Carrer Colom, 20. Auch Lokale und Geschäfte sind mit von der Partie, und das Künstlerkollektiv Arte Visión verschönert an den drei Tagen die Auslagen etlicher teilnehmender Läden in Palmas Zentrum.

Eine ausführliche Zusammenstellung des gesamten Programms finden Sie in unserem E-Paper unter kiosk.mallorcazeitung.es.