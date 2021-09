Zum Geburtstag nur das Beste: Bei dialogisierten Führungen sollen die Besucher der 25. Kunstnacht Nit de l’Art die zahlreichen Ausstellungen mit rund 60 Künstlern in den zehn beteiligten Galerien entdecken können. Diese kostenlosen „Walks“ finden teils schon am 16.9. statt. Und obwohl einige Schauen bereits im Vorfeld eröffnen: Der offizielle gemeinsame Start ist am 18.9. von 18 bis 23 Uhr.

Halb offiziell dabei sind zahlreiche weitere Galerien, die dem Verband nicht angehören, sowie Geschäfte und sogar Restaurants wie etwa das Fera in Palma, wo Toni Garau und Stefan Hollenberg mit Lichtkunst aufwarten.

Hochkarätige deutsche Kunst in Andratx

Mit Spannung erwartet wird zudem die große Ausstellung „Insights“ im CCA Andratx, die in Zusammenarbeit mit der deutschen „Stiftung für Kunst und Kultur“ hochkarätige Werke aus der Sammlung der National-Bank auf die Insel holt, von Joseph Beuys über Stephan Balkenhol bis Katharina Grosse. Am 17.9. findet um 18 Uhr ein Gespräch mit einigen beteiligten Künstlern – Cristina Lucas, Pia Fries, Markus Lüpertz und Fernándo Sánchez Castillo – sowie dem Kurator Walter Smerling und dem Bank-Vorstandsvorsitzenden Thomas A. Lange statt, allerdings in der Galería Pelaires.

Dort ist im Übrigen die Schau „Mucho más“, zu sehen, in der der deutsche Künstler Gregor Hildebrandt (s. Bild) und die polnische Künstlerin Alicja Kwade gemeinsam Werke präsentieren. Kewenig zeigt mit „Fuerzas opuestas“ im Oratorio erstmals eine monumentale Installation des mexikanischen Künstlers José Dávila, die eigens für den Raum konzipiert ist. Auf altbewährte Namen im Programm setzt dagegen etwa die Galeria Maior, was in diesem Fall schon der Titel „Luis Gordillo en Pollensa again“ nahelegt. /bro

Weitere Informationen zum Programm auf artpalmacontemporani.com sowie in der kommenden Ausgabe der MZ.