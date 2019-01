Palma de Mallorca stellt auf "intelligente" Wasserzähler um

Die Verantwortlichen der Stadtwerke von Palma de Mallorca (Emaya) wollen in den kommenden fünf Jahren alle herkömmlichen Wasserzähler in Privathäusern und Unternehmen im Stadtgebiet durch intelligente Zähler ersetzen. Das kündigte das Unternehmen jetzt an. Die modernen Geräte können den Wasserverbrauch genauer messen und sind auch aus der Ferne abrufbar.

Die Werte, die die "Smart Counter" aufnehmen, werden automatisch in einer Datenbank erfasst und ausgewertet. So wolle man den Kunden eine bessere Übersicht über ihren Konsum ermöglichen und ihnen passende Tarife anbieten können, heißt es von Emaya. Auch Rohrbrüche könnten so unter Umständen frühzeitig entdeckt werden.

5,7 Millionen Euro wird Emaya für die Neuanschaffungen aufbringen müssen. Angeblich soll der Konsument davon nichts zahlen müssen. /somo