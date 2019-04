Brennender Lieferwagen sorgt für Aufruhr in Palma de Mallorca

Ein brennender Lieferwagen hat am Mittwochmorgen (3.4.) für Aufsehen in Palma de Mallorca gesorgt. Der Wagen war an der Plaça dels Patins (offizieller Name Plaza Bisbe Berenguer de Palou) geparkt und brannte lichterloh.



Der Platz, der vielen wegen des wöchentlichen Biomarkts bekannt ist, wurde von den Sicherheitskräften abgesperrt. Die Tiefgarage wurde evakuiert, während sich die Feuerwehr um den Brand kümmerte. Das Feuer entstand gegen 9.30 Uhr. Die Brandursache war zunächst unbekannt. /tg





Activados por vehículo incendiado en el parking subterráneo de la Pl. de los patines.

Extinguido, y seguimos con tareas de ventilación.(10:20)

Imprescindible labor de @policiadepalma regulando tráfico de la zona. pic.twitter.com/x5RqpFT7y3 — A.C.i E. (@BombersDePalma) 3. April 2019