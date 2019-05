Genießen Sie die Mallorca-Sonne besser vor dem Wochenende

Das Wetter wird jetzt richtig schön auf Mallorca. Bei blauem Himmel steigen die Temperaturen am Mittwoch (15.5.) auf 25 Grad in Palma de Mallorca. In Sa Pobla erreicht das Thermometer immerhin 22 Grad. In höher gelegenen Tramuntana-Orten wie am Kloster Lluc bleibt es mit 18 Grad etwas kühler.

Aber Vorsicht. Wir sind noch immer im Frühling, nicht im Sommer. Nachts sind lange Ärmel und Jacke angesagt. Auch in Palma sinken die Werte in den frühen Morgenstunden durchaus noch unter die 10-Grad-Grenze.

Auch der Donnerstag (16.5.) beginnt schön sonnig. Allerdings frischt der Südostwind nachmittags etwas auf und bringt vereinzelte Wolken. Die Temperaturen bleiben stabil oder nehmen leicht ab.

Freitag (17.5.) soll es dann immer mal wieder regnen. Dabei kann es auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken aber nur leicht. Auch Samstag kann es zu vereinzelten Schauern kommen.