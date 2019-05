Warnstufe Gelb auf Mallorca: Wind, Wellen und Gewitter

Der Donnerstag (16.5.) sollte im Freien verbracht werden. Denn es ist vorerst der letzte schöne und sonnige Tag. Die Aussichten für das Wochenende sind weniger rosig.

Für den Freitag hat der spanische Wetterdienst Aemet eine Warnstufe herausgegeben. Von 10 bis 20 Uhr gilt für die Inselmitte, den Süden und die Tramuntana Warnstufe Gelb wegen starken Windes. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen. An der Westküste gilt zudem Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs.

Zum Wind gibt es einen meist bewölkten Himmel. Hin und wieder kann es regnen. Der Regen kann von Gewitter begleitet werden. Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte von 22 Grad in Sa Pobla, 20 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx. Nachts kühlt es auf 12 Grad ab.

Samstag flaut der Wind etwas ab. Das durchwachsene Wetter hält aber an. So gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Niederschlägen und Gewitter.

Ähnlich sieht es am Sonntag aus. Dann steigt die Regenwahrscheinlichkeit noch mehr an. Den Start in die neue Woche verschweigen wir an diesem Punkt lieber. /rp