15-Jähriger stirbt nach Moped-Unfall auf Mallorca

Nach einem Mopedunfall am Mittwoch (29.5.) in Marratxí auf Mallorca ist ein 15-Jähriger am Donnerstag im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Jugendliche war am Mittwoch gegen 11 Uhr auf dem Camí de sa Cabaneta von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Baum und eine Mauer.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen ins Krankenhaus Son Espases. Auf der Intensivstation erlag er am Donnerstag gegen 11.30 Uhr seinen Verletzungen. /tg