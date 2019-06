Inselrat von Mallorca entfernt illegale Jurte aus Naturpark Mondragó

Auch das ist nicht erlaubt: Der Inselrat von Mallorca hat eine Jurte im Naturschutzgebiet Mondragó an der Südostküste von Mallorca entfernt. Das traditionelle Nomadenzelt sei illegal in dem geschützten Gebiet der Gemeinde Santanyí errichtet worden, erklärte die zuständige Behörde Agència de Defensa del Territori de Mallorca am Donnerstag (13.6.) auf Twitter.

Erst vor einigen Tagen hatten die Inspektoren die Arbeiten zur Erweiterung eines Gebäudes am Rande des Naturparks gestoppt. Das Grundstück sei kleiner als 5.000 Quadratmeter, die Erweiterung deswegen nicht erlaubt. Bei der Überprüfung sei man auch auf einen illegalen Pool gestoßen, ein Vergehen, das nun ebenfalls ins Geldbußverfahren aufgenommen werde.

Der Inselrat geht seit einigen Jahren mit harter Hand gegen illegal errichtete Immobilien vor, die Zahl der Abrisse ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt. /ff

