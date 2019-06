17-Jährige nach Balkonsturz in Palmanova verletzt

Zu dem Balkonsturz kam es gegen 5.30 Uhr in einem Hotel im Carrer Germans Pinzon.

Eine 17-Jährige ist in der Nacht auf Montag (17.6.) in Palmanova im Südwesten von Mallorca rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Zu dem Balkonsturz kam es gegen 5.30 Uhr in einem Hotel im Carrer Germans Pinzon. Nach ersten Informationen handelt es sich bei dem Opfer um eine britische Urlauberin.

Rettungskräfte brachten die Jugendliche ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca. Die Guardia Civil hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zuletzt war ein britischer Urlauber am 7. Juli in den Tod gestürzt. /ff

