Feuerwehr bekämpft Brände bei Cala Tuent und Formentor auf Mallorca

Die Feuerwehr auf Mallorca bekämpft seit der Nacht auf Dienstag (9.7.) einen Waldbrand im Gebiet von Cala Tuent an der Nordwestküste von Mallorca. Im Einsatz waren am Morgen drei Flugzeuge, zwei Hubschrauber sowie zahlreiche Einsatzkräfte am Boden.

Das zuständige Naturschutzinstitut Ibanat der balearischen Landesregierung machte auf Twitter zunächst keine Angaben, wann genau der Brand im Gebiet von Comellar de s'Ermita (Gemeinde Escorca) ausgebrochen war und wodurch er verursacht worden sein könnte. In der Nacht hatte es gewittert, registriert wurden zahlreiche Blitze. Es befinden sich keine bewohnten Häuser in der Nähe des Brandes.

Um 9.20 Uhr meldete Ibanat einen weiteren Brand im Gebiet von Formentor - das Ausmaß war zunächst unklar. Am Montagabend (8.7.) waren kleinere Brände zwischen Alaró und Orient sowie im Gebiet von Puntiró gelöscht worden. /ff