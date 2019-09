Hehler, Dealer, Zuhälter - Guardia Civil zerschlägt Bande in Calvià

Die Guardia Civil stellt das Diebesgut am Montag (2.9.) und Dienstag aus.

Die Guardia Civil stellt das Diebesgut am Montag (2.9.) und Dienstag aus. Foto: Guardia Civil

Die Guardia Civil hat auf Mallorca eine kriminelle Bande zerschlagen, die im großen Stil gestohlenen Schmuck aufkaufte und weiterverscherbelte. Im Laufe der monatelangen Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Gruppe Frauen aus Südamerika unter falschem Vorwand auf die Insel lockte und sie hier in der Gemeinde Calvià zur Prostitution zwang. Zudem sollen die Mitglieder mit Drogen gehandelt haben.

Sechs Personen wurden festgenommen, unter anderem die Chefin der Bande, der ein Schmuckgeschäft gehört. Bei Durchsuchungen im mehreren Gebäuden wurden acht Kilo Schmuck im Wert von fast einer halben Million Euro, sowie 25.000 Euro in bar sichergestellt.

Der Zugriff erfolgte bereits im Juni. Seither hat sich die Polizei daran gemacht, das Diebesgut an die Besitzer zurückzugeben. Allerdings sind noch viele Stücke noch nicht identifiziert. Opfer von Diebstählen oder Einbrüchen, die prüfen wollen, ob ihre Sachen dabei sind, können das am Montag (2.9.) und Dienstag im Revier der Guardia Civil in Son Bugdelles von 10-14 und 16-20 Uhr machen. /pss