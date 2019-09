Riu weiht Prestige-Hotel in Madrid ein

Mit einer Feier auf der Dachterrasse im 27. Stock hat der auf Mallorca beheimatete Reisekonzern Riu am Mittwoch (11.9.) sein Prestigeprojekt in Madrid - das Hotel Riu Plaza España - eröffnet. Vor einem spektakulären Panoramablick über die spanische Hauptstadt erklärte Carmen Riu im Namen des Familienkonzens stolz, das Unternehmen mache mit dem Hotel deutlich, dass man "auf der Höhe der Zeit" sei.

Das Hotel befindet sich im Edificio España an der Plaza España, die zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Herz der spanischen Hauptstadt bildete. "Das beste an dem Gebäude liegt hier draußen auf der Terrasse des 27. Stocks. Wir werden schauen, wie wir es den Madrilenen ermöglichen, den Ausblick von der Terrasse zu genießen", erklärte Carmen Riu, die von ihrem Bruder Luis Riu begleitet wurde. Der mallorquinische Konzern verfügt zur Zeit über 103 Hotels in 20 Ländern.

Welche Bedeutung der Konzern auf Mallorca hat, zeigt die Tatsache, dass hochrangige Inselpolitiker bei der Einweihung anwesend waren. Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol stand auf der Terrasse neben dem balearischen Tourismusminister Iago Negueruela. Die spanische Staatssekretärin für Tourismus, Isabel Oliver, die Ministerpräsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso und Madrids Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida waren ebenfalls anwesend. /tg