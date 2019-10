Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Palma de Mallorca

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag (13.10.) in Palma de Mallorca tödlich verunglückt. Gegen 16.30 Uhr verlor der Mann offenbar die Kontrolle über seine Maschine und prallte im Carrer Aragó gegen einen Baum. Andere Fahrzeuge waren anscheinend nicht in das Unglück verwickelt.

Mehrere Passanten wurden Zeugen des Vorfalls und verständigten den Notruf. Die Sanitäter konnten dem schwer verletzten Mann nicht mehr helfen. Er verstarb am Unfallort.

Auf den Straßen von Mallorca sind in diesem Jahr bereits 27 Menschen ums Leben gekommen. Elf von ihnen waren auf Motorrädern oder Mopeds unterwegs. /tg