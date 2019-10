Zauberhafte Handwerker auf Mallorca

Die Finca oder Wohnung auf Mallorca soll schöner werden? Hier finden renovierungsfreudige Deutsche auf der Insel die richtigen Ansprechpartner.

Bereits zum 9. Mal und zum vierten Mal in Santa Ponça findet die Handwerksmesse „Bauen&Handwerk" statt. Am Samstag (19.10., von 10 bis 19 Uhr) geht es los, Sonntag ist das Gelände direkt an der Autobahn, wo sonst immer der Weihnachtsmarkt stattfindet, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „In diesem Jahr zeigen 50 Aussteller auf 3.000 Quadratmetern, was sie leisten können", sagt Veranstalter Markus Liebscher, Vorsitzender der Unternehmervereinigung Business de Baleares. In zwei großen Zelten finden die Besucher Dachdecker, Maler, Elektriker, Spezialisten zur Wasseraufbereitung, Metallbauer oder Heizungsinstallateure. „Neu dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel die Firma Hark Kaminbau, die Inneneinrichter der Firma Joka, Solar-Islas zeigt die Möglichkeiten von Photovoltaikanlagen auf, aus Inca ist die Tischlerei Mondefusta dabei." Voraussetzung für die Aussteller ist, dass sie mit ihren Kunden Deutsch sprechen können. „Wir verstehen uns als ein Treffpunkt und wollen den Bogen spannen zwischen deutschsprachigen Unternehmen auf der Inseln und den deutschen Kunden", sagt Markus Liebscher. Auch wer einfach so vorbeikommen möchte, ist bei freiem Eintritt willkommen. „Auch in diesem Jahr wird es am Samstag wieder eine After-Work-Party geben, die Aussteller machen auch selbst Programm – bei einem wird sogar ein Zauberer auftreten." Foodtrucks dürfen natürlich nicht fehlen und als besonderes Schmankerl, ganz im Zeichen des Oktoberfestes, kann man Weißwürste zuzeln.